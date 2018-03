Supereroii nu sunt numai la Hollywood! Tibi Useriu mai are 60 de kilometri pana la linia de sosire a Maratonului Arctic! Cum arata picioarele sale: FOTO

Tibi Useriu se apropie incet, dar sigur de cea de-a treia reusita la Cercul Polar! Romanul conduce Maratonul Arctic!

Cu o ambitie incredibila, Tibi Useriu a reusit pana acum sa castige lupta cu extremul Cercului Polar! Romanul este aproape de a-si trece in palmares cel de-al treilea succes in cel mai greu maraton din lume! Acesta mai are doar cateva ore pana la finish!

Tibi Useriu conduce cursa de 6633 Arctic Ultra, care presupune parcurgerea a 617 kilometri intre Eagle Plains Hotel si Tuktoyaktuk, in nordul Canadei.

Romanul a prins miercuri noapte o temperatura de "numai" -20 de grade Celsius. Dupa rasaritul soarelui, a indraznit sa se descalte.

"Am plecat din ultimul punct, spre finish. M-am odihnit putin si am luat-o incet catre final. Ice road-ul ala m-a mancat de viu, a fost foarte naspa in zilele pe ice road. Acum am intrat pe partea cealalta si mi-a fost un pic mai bine. A trebuit sa imi usuc toate, de la sac de dormit la toate, ca...cum am dormit pe ice road de cateva ori, toate mi-au fost inghetate", a povestit el.

"Daca as zice ca e bine as exagera, dar sunt ok. Ieri am mers foarte bine, m-ambucurat si eu. Am o infectie la un deget, la ala care mi-a degerat prima data. In rest, chestii de-astea micute. mi se vede un pic la cateva degete si un pic carnea, cum tot le-am bandajat si tot mi-au pus si mi-au luat", a mai adaugat el.

Tibi Useriu a indraznit sa glumeasca pe seama temperaturii.

"E chiar fain! Nu e chiar cald, dar e bine. Avem -23 de grade, nu te bate vantul. Ieri, cand am iesit din Inuvik, am intrat pe o creasca, i-a dat un pic, i-a dat cu vant, dar a fost cu vant foarte tare de dreapta si, la un moment dat, si pe bete aveam, asa, promoroaca si tot eram alb. M-a tinut vreo 2-3 ore, dar acum s-a incalzit", a mai spus el.