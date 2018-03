"Ola, mister Hagi! Vrei sa il antrenezi pe Andone?!" Dezvaluire tare: Hagi, ofertat de Deportivo! Ce raspuns a dat

Gica Hagi ar fi putut sa fie antrenorul lui Florin Andone la Deportivo.

Impresarul italian Pietro Chiodi a declarat ca Hagi a avut o oferta concreta de la Deportivo in perioada de pauza din iarna, dar a refuzat propunerea. "Regele" a declarat in repetate randuri ca nu isi doreste sa mai preia echipe la mijlocul sezoanelor, acesta fiind motivul pentru care a declinat oferta spaniolilor.

"Gica a avut o oferta concreta din Spania, in pauza de iarna, de la Deportivo si a refuzat-o! Putea fi antrenorul lui Florin Andone, dar a refuzat. El nu mai vrea sa se implice in astfel de proiecte de la jumatate. Din vara, vom vedea, mai ales ca mercato-ul de antrenori e special, e diferit fata de jucatori. Totul se poate intampla si in ultima secunda. Asteptam. El nu a vrut sa plece", a declarat Pietro Chiodi la DigiSport.

Dupa refuzul lui Hagi, Deportivo s-a reorientat si ulterior a fost numit Clarence Seedorf pe banca galicienilor. Seedorf a castigat de patru ori trofeul UEFA Champions League, ca jucator.

Dupa 28 de etape, Deportivo se afla pe penultimul loc in La Liga, pozitia 19-a, cu 19 puncte.