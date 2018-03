PERFORMANTA URIASA! Tibi Useriu a castigat pentru a treia oara consecutiv Maratonul Arctic

“La ora 1.20 AM, ora României, pe un viscol îngrozitor, Tibi Uşeriu a câştigat pentru a treia oară consecutiv cursa 6633 Arctic Ultra, parcurgând 620 de kilometri în 7 zile şi 5 ore, la temperaturi care au coborât şi la -50 de grade.” @pressoneromania O performanță extraordinară. O luptă emoționantă. Bravo, #TibiUșeriu! Îți mulțumim!

