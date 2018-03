OPINIE // "Jos labele de pe Useriu". Gabriel Chirea, despre fuga politicului dupa publicitate nemuncita

Ultramaratonistul Tiberiu Useriu este ultima "victima" a Primariei Municipiului Bucuresti, care se repede sa le puna in brate titlul de cetatean de onoare al Capitalei cat mai multor sportivi, in fuga dupa publicitate nemuncita.

Suntem anuntati ca Tibi Useriu "va primi titlul de Cetatean de Onoare al Municipiului Bucuresti, potrivit unui proiect de hotarare aflat pe ordinea de zi a sedintei Consiliului General al Municipiului (CGMB)".



Useriu, care e nascut in comuna Prundu Bargaului si locuieste in Tiha Bargaului, ambele in judetul Bistrita-Nasaud, nu are nicio legatura cu Bucurestiul. Nici macar cand se intoarce de la Maratonul Ultra 6633, unul dintre cele mai dificile competitii sportive din lume, pe care l-a castigat a 3-a oara consecutiv, nu aterizeaza pe Aeroportul Otopeni, ci pe cel din Cluj. Sportivul se pregateste singur, isi cauta singur sponsori pentru a participa la concursuri, iar Primaria Capitalei nu l-a ajutat pana acum nici macar cu un capat de ata. Singura lui legatura cu Bucurestiul pare sa fie ca a alergat printr-un peisaj asemenator cu cel in care s-a regasit, in ultima luna, mare parte din Capitala in lipsa unei deszapaziri eficiente.



In plus, pe langa faptul ca Useriu nu are nicio legatura cu Bucurestiul, si lasand deoparte povestea lui de succes din prezent, el a primit 23 de ani de inchisoare pentru infractiuni comise in Germania (jaf armat, tentativa de omor si port ilegal de arma), a petrecut 9 ani in spatele gratiilor, din care 4 ani in izolare totala, a evadat din doua penitenciare si a fost vanat de Interpol! Ce sa inteleaga din asta un chirurg, profesor, inginer sau arhitect, care a muncit timp de 50-60 de ani in Bucuresti, a vindecat oameni, a predat in scoli si universitati, a construit si a inovat, dar nu are o poveste de viata ca in filme? Ca, daca si-a vazut de treaba lui, a tinut orasul asta pe linia de plutire si i-a dat un aer de normalitate, este mai putin bucurestean si mai putin "cetatean de onoare" decat un fost detinut care se duce sa alerge de bunavoie prin ger la Cercul Polar?



Dar edilul Gabriela Firea pare sa creada ca, daca se fotografiaza si isi strange mainile cu cat mai multi sportivi, isi poate transfera din imaginea lor pozitiva si isi poate mentine bruma de credibilitate pe care o mai detine, asa ca prefera sa arunce cu titluri de cetatean de onoare, posturi si distinctii in stanga si in dreapta. Ca doar nu da de la ea, dar ea ramane cu pozele. Primaria Bucuresti nici nu a mai asteptat sa vada daca Useriu va fi numit cetatean de onoare al vreunei localitati din Bistrita-Nasaud sau din Transilvania, de care este legat organic, ca hop!, i-a si aruncat in brate distinctia.



Cazul lui Useriu nu e singular. In urma cu o luna, Gabriela Firea i-a acordat titlul de cetatean de onoare al Municipiului Bucuresti jucatoarei de tenis Simona Halep, "in semn de recunoastere si apreciere a performantelor sale sportive". Simona Halep a crescut in Constanta, locuieste in Constanta si si-a investit banii castigati din tenis in afaceri din zona Dobrogei sau la munte. Poate ca, in definitiv, era un gest de inteles sa recompensezi sportiva care detine titlul de numar 1 mondial in tenisul feminin, daca decernarea nu venea, in bataie de joc, la doar o luna dupa ce cinstea de a deveni cetatean de onoare al Bucurestiului nu era ostentativ anuntata pentru Alexandru Arsinel, aflat in mijlocul unui imens scandal national. Actorul fusese acuzat ca a apelat la ajutorul unui grup infractional organizat implicat in traficul de organe si ca a fost bagat ilegal in fata pe lista de operatii pentru a primi mai repede un transplant de rinichi.



In 2016, toate cele 22 de componente ale echipei de handbal feminin CSM Bucuresti, care au castigat Liga Campionilor, dar si toate cele 16 sportive ale echipei de volei a clubului Primariei, care triumfasera in Cupa Challenge, au primit titlul de cetatean de onoare! Indiferent daca era nascuta in Bucuresti sau nu, daca a avut vreo contributie majora la castigarea trofeelor, daca au fost legitimate mai mult de un sezon... De altfel, din echipa de handbal, doar 7 sportive erau romance si doar Alina Iordache, Oana Manea, Elena Nicula si Cristina Nan erau nascute in Bucuresti.



Deciziile populiste ale primariei au devalorizat titlul de cetatean de onoare al Bucurestiului, in conditiile in care nu se respecta niciun criteriu logic de acordare, iar pe lista celor care au primit distinctia, pe langa personalitati indreptatite sa fie recompensate, se afla, ca intr-o "salata de beouf" gretoasa, artisti si cantareti de mana a doua, personal auxiliar al echipelor sportive cu performante notabile, militari fara merite deosebite, persoane care nu au nicio tangenta cu Bucurestiul, politicieni ca Bill Clinton, Jacques Chirac sau Nursultan Nazarbaev, dictatorul din Kazahstan. Daca Cristina Neagu, Simona Halep sau Tibi Useriu sunt considerati la acelasi nivel cu un om acuzat de abuzuri impotriva drepturilor omului, coruptie, finantarea terorismului, crima organizata si spalare de bani, mai bine nu mai primeau aceasta "recompensa". Sau o refuzau.