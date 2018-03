Sumudica si-a aflat pedeapsa dupa ce a fost trimis in tribune in ultima etapa! Reactia propriului patron, mai dura decat decizia Comisiilor

Sumudica si-a aflat pedeapsa dupa ce a fost trimis in tribune la ultimul meci de campionat.

Marius Sumudica a fost eliminat in finalul primei reprize a meciului dintre Kayseri si Karabuk. Forurile din Turcia au decis ca antrenorul lui Kayseri sa fie amendat cu 3.200 de euro si sa fie suspendat pentru etapa viitoare, pentru emciul cu Konya.

Reactia patronului lui Kayseri pare insa sa fie mai dura decat decizia Comisiilor. Erol Bedir, baskanul de la Kayserispor, l-a "amendat" si pe el pe Sumudica printr-o declaratie ce ar trebui sa ii dea de gandit romanului.

"Avem nevoie de Sumudica langa echipa. Nu ne trebuie un antrenor care sta in tribune, acolo unde e locul suporterilor. Sumudica trebuie sa stea langa terenul de joc. Mai avem noua meciuri, noua finale care ne pot duce in cupele europene in sezonul viitor", a declarat Bedir, vizibil iritat de suspendarile tot mai dese primite de antrenorul sau.