Joaca Neymar la doua capete? Acum doua zile s-a intalnit cu seicul lui PSG, astazi presa din Brazilia scrie ca l-a primit pe Florentino Perez

Neymar si tatal sau l-au primit in urma cu doua zile pe seicul lui PSG, Nasser Al Khelaifi, la ei acasa.

Toata Romania vede Romania! Sambata, 24 martie, Israel - Romania! Marti, 27 martie, Romania - Suedia!

Neymar a fost vizitat de seful miliardar al lui PSG in Brazilia, iar Al Khelaifi a plecat la final multumit de intrevedere, avand siguranta ca starul brazilian va continua pe Parc des Princes.

Presa din Brazilia scrie, insa, ca Neymar joaca la doua capete, iar publicatia UOL noteaza ca Neymar Senior s-a intalnit in secret si cu Florentino Perez.

Potrivit jurnalistilor sudamericani, Neymar Senior a discutat fata in fata cu Florentino Perez un posibil transfer. Ei au convenit ca Neymar va asculta orice oferta daca Real Madrid va putea debloca bariera impusa de PSG, de 400 de milioane de euro.

In prezent, Neymar se afla la Belo Horizonte, unde se recupereaza dupa accidentarea la piciorul drept.

El a marcat 28 de goluri in 30 de meciuri pentru PSG in actualul sezon, in toate competitiile.