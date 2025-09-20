În noul sezon, fotbalistul a bifat două goluri pentru Oțelul Galați și trei pase decisive, ceea ce l-a propulsat în rândul celor mai în formă jucători U21 din România.



A căzut în depresie după ce a avut un start fulminant în Superliga: ”E sub tratament, la psiholog. Sper să își revină, e plin de calități”



Cristi Munteanu, președintele Oțelului Galați, a dezvăluit însă că Bană se confruntă în momentul de față cu o ușoară depresie, motiv pentru care a și absentat de la duelul cu FC Botoșani.



Și, cel mai probabil, el va sta pe bară și la duelul cu Universitatea Craiova de sâmbătă seară (21:00).



”De când a venit la Oțelul, are cele mai bune cifre de U21 în România, cu 3 pase de gol și două goluri. Partide incredibile jucate, convocare la U21. Din păcate și pentru noi, și pentru el, a intrat într-o ușoara depresie. Este la tratament, la psiholog.



Cum sunt tinerii de azi… A avut o urcare fulminantă la noi, într-un timp scurt. Este prima lui plecare de acasă, e un tip mai sensibil, cu multe calități de fotbalist. Suntem alături de el și facem tot posibilul să își revină. Este sub tratament, nu îl forțăm. Îl așteptăm mai puternic. A fost ieri la stadion cu tatăl lui, am vorbit.



Sper să revină la normal. Este un copil plin de calități, un copil cuminte, educat. Nu mai sunt tinerii care eram noi, odată, mai țărănuși să zic așa. Tinerii sunt mai firavi, predispuși la… Pe vremea mea, nici nu știam ce e asta.



E sub tratament medical, mai mult nu vă pot spune. Nu există o perioadă preconizată de revenire. Ruperea asta de casă, de familie… A devenit idolul tribunei la noi, a fost convocat la U21 și cred că lucrurile au fost prea rapide pentru el și a cedat emoțional”, a spus Cristi Munteanu, potrivit fanatik.

Oțelul Galați se află pe locul 10 în clasament cu 10 puncte obținute. Două victorii, patru remize și trei eșecuri a înregistrat echipa pregătită de Laszlo Balint până acum.

