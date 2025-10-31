Trăim niște vremuri în care cluburile din Occident investesc sume mari, în departamentele lor de scouting, în tentativa de a găsi fotbaliști buni, în cele mai îndepărtate colțuri ale lumii. La FCSB, în schimb, scouting-ul e simplificat. De el, se ocupă un singur om: patronul Gigi Becali. Iar rezultatele se văd.

În februarie 2024, latifundiarul din Pipera a „reușit“ să facă o afacere cu adevărat falimentară: vânzarea lui Andrea Compagno, pentru doar 120.000 de euro, la chinezii de la Tianjin Jinmen Tiger. Asta în condițiile în care FCSB plătise suma de 1,5 milioane de euro pentru aducerea lui Compagno de la FC U Craiova! Modul în care italianul a fost gonit, în schimbul unei sume derizorii, a avut o singură explicație: Compagno n-a mai fost dorit de Gigi Becali, deși înscrisese 20 de goluri, în 55 de apariții pentru FCSB!

Andrea Compagno, goluri din toate pozițiile la Jeonbuk

Timpul a arătat cât de mult a greșit Becali, atunci când s-a grăbit să-l dea pe Andrea Compagno. Pentru că FCSB e și acum în căutarea unui al doilea marcator, pe lângă Bîrligea. Iar Compagno a înscris pe bandă, pe unde a trecut. Mai întâi, a avut 19 goluri la Tianjin Jinmen Tiger, în singurul său sezon în China. Iar acum, a marcat de 18 ori pentru Jeonbuk Hyundai (Coreea de Sud), având o contribuție decisivă la titlul câștigat, acum două săptămâni, de această formație în K-League.

Grație reușitelor sale, de după plecarea de la FCSB, cota lui Compagno chiar a crescut! Când a părăsit România, vârful de 29 de ani era evaluat la 2,3 milioane de euro de transfermarkt.com. Astăzi, după sezonul de vis pe care l-a avut în Coreea de Sud, Compagno e cotat la 2,8 milioane de euro. Iar rezumatul golurilor sale pentru Jenobuk, oferit de Sport.ro aici, arată ce a pierdut FCSB, atunci când s-a debarasat de un atacant-marcator din cauza lui Gigi Becali.

