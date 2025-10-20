Andrea Compagno (29 de ani) e un jucător după care oftează și acum suporterii FCSB-ului!

Cât a evoluat pentru formația bucureșteană, italianul a lăsat o impresie excelentă. Dovadă și cifrele sale în tricoul roș-albaștrilor: 55 de meciuri, 20 de goluri. Chiar și așa, Compagno a fost îndepărtat din lot, pentru că lui Gigi Becal i s-a pus pata pe el. Doar că, între timp, FCSB a ajuns într-o criză aproape fără precedent, în timp ce lui Compagno îi merge de la excelent în sus, după cum Sport.ro a arătat aici.

Compagno, oripilat de paste în stil coreean, de espresso cu gheață și de pizza cu ananas!

Compagno tocmai a câștigat titlul cu Jeonbuk Hyundai cu cinci etape înainte de finalul sezonului. Iar italianul, după ce a fost foarte iubit în România, a devenit un fotbalist adorat de colegi și de suporteri și în Coreea de Sud. Dovadă și clipul pe care Sport.ro vi-l oferă aici, cu „chinurile“ unui italian în Asia.

Având o idee simpatică, sud-coreenii l-au pus pe Compagno în fața unor situații care, pur și simplu, l-au oripilat, ca italian! Astfel, în imagini se vede cum reacționează atacantul de 29 de ani, când colegii fac paste în stil coreean, își pun gheață în espresso sau pun pe masă o pizza cu topping de... ananas!

Imaginile de aici, cu reacțiile savuroase ale lui Compagno, vorbesc de la sine.

