După ce a eliminat-o pe Sorana Cîrstea la Seul, Iga Swiatek a dat lovitura financiară!

Iga Swiatek (24 de ani, 2 WTA) continuă să domine la Korea Open 2025.

Poloneza a eliminat-o pe Sorana Cîrstea (35 WTA 63) în turul doi, scor 6-3, 6-2. Aceasta a fost a cincea întâlnire directă dintre cele două jucătoare, iar poloneza s-a impus de fiecare dată. Prezența în turul al doilea i-a adus româncei un cec de 15.700 de dolari.



În optimi, Swiatek a trecut de cehoaica Barbora Krejcikova (39 WTA), scor 6-0, 6-3, iar în semifinale a învins-o pe australianca Maya Joint (46 WTA) cu un categoric 6-0, 6-2, după un meci de 1 oră și 6 minute.



Iga Swiatek a dat lovitura financiară



Pentru calificarea în sferturi, Swiatek a încasat 25.000 de euro, iar pentru accederea în semifinale suma a crescut la 50.279 de euro.



Finala îi asigură deja 86.071 de euro, iar dacă va câștiga turneul, premiul total va ajunge la 139.759 de euro.



În finală, Swiatek o va întâlni pe câștigătoarea duelului dintre Ekaterina Alexandrova și Katerina Siniakova. Favorită secundă, Alexandrova a trecut în semifinale de Ella Seidel, scor 6-2, 6-3, iar Siniakova a învins-o pe Suzan Lamens cu 6-1, 7-5.

