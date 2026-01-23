(P) Cursuri inot copii la un club de excelenta in predarea cursurilor de inot, afiliat FRNPM

(P) Cursuri inot copii la un club de excelenta in predarea cursurilor de inot, afiliat FRNPM Advertoriale
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Intr-o lume in care educatia prin miscare devine tot mai importanta, clubul de inot s-a impus ca un reper al profesionalismului si sigurantei in domeniul inotului. 

TAGS:
Din articol

Activ din 2010 si afiliat la Federatia Romana de Natatie si Pentatlon Modern (FRNPM), clubul de inot Aqua Swim ofera programe structurate pentru toate varstele, adaptate nivelului fiecarui cursant si sustinute de antrenori cu experienta certificata.

Excelenta confirmata prin afiliere si rezultate

Afilierea la FRNPM nu reprezinta doar o formalitate, ci o garantie a calitatii actului de predare. Cluburile care detin aceasta acreditare respecta standarde riguroase de siguranta, igiena, pregatire si metodologie. In cadrul Aqua Swim, fiecare antrenor este instruit sa aplice tehnici moderne de initiere si perfectionare, intr-un mediu controlat si prietenos.

De aceea, parintii care aleg Cursuri inot copii in cadrul clubului de inot investesc nu doar in abilitatile de inot ale celor mici, ci si in dezvoltarea lor fizica, psihica si sociala.

Oportunitati egale pentru toate varstele

Fie ca vorbim despre copii, adolescenti sau adulti, Aqua Swim promoveaza miscarea ca stil de viata. Programul de Cursuri inot adulti le ofera participantilor sansa de a invata tehnici corecte, de a-si imbunatati rezistenta fizica si de a reduce stresul cotidian intr-un cadru placut si elegant.

Bazinele clubului, amplasate in multiple locatii din Bucuresti si Ilfov, dispun de conditii moderne: apa curata si climatizata, sistem avansat de filtrare, tavan vitrat si vestiare spatioase. Fiecare sedinta este atent planificata, durata variind intre 30 si 40 de minute in functie de varsta cursantului.

Siguranta si profesionalism in fiecare detaliu

Aqua Swim acorda o atentie deosebita sigurantei. Instructorii sunt permanent prezenti in apa, iar numarul redus de cursanti per grupa asigura un control optim si o invatare eficienta. Clubul incurajeaza, de asemenea, programele de recuperare fizica in bazin, pentru persoane care doresc sa isi imbunatateasca mobilitatea sau sa revina dupa o accidentare.

Pentru copii mici, programul Aqua Bebe este o experienta unica ce ii ajuta sa se acomodeze cu mediul acvatic de la varste fragede, stimulandu-le reflexele naturale si increderea.

Excelenta dovedita in fiecare locatie

Clubul de inot se remarca printr-o retea impresionanta de locatii:

  • Hotel Ramada – Sector 1
  • Ana Spa – Sector 1
  • Bazin Dobroesti – aproape de Sectorul 2 si Fundeni
  • Luxuria Centrum – Sector 3
  • Bazin Alexandreea – Sector 3
  • Greenfield, Pipera si Otopeni

Fiecare locatie pastreaza acelasi standard premium de curatenie, confort si profesionalism, fiind conceputa pentru a oferi o experienta completa si sigura.

Intrebari frecvente despre clubul de inot si afilierea FRNPM

1. Ce inseamna ca clubul de inot este afiliat FRNPM?
Afilierea la Federatia Romana de Natatie si Pentatlon Modern confirma respectarea standardelor nationale de predare, siguranta si performanta.

2. Ce varsta minima trebuie sa aiba un copil pentru a incepe cursurile?
Programul Aqua Bebe permite initierea in apa de la varsta de 4 luni, sub supravegherea unui parinte si a instructorului.

3. Cati copii sunt intr-o grupa la cursurile de inot?
Grupurile sunt mici, in general 3–5 copii, pentru a asigura atentie individuala si siguranta.

4. Cat dureaza o sedinta de inot?
Intre 30 si 40 de minute, in functie de varsta si nivel.

5. Pot participa si adultii fara experienta?
Da, Cursuri inot adulti sunt structurate pentru incepatori si avansati.

6. Ce beneficii aduce inotul copiilor?
Imbunatateste coordonarea, respiratia, postura si dezvoltarea increderii in sine.

7. Exista cursuri de performanta?
Da, in bazinul din Otopeni se desfasoara antrenamente dedicate performantei si sariturilor in apa.

8. Cum sunt asigurate conditiile de igiena?
Bazinele dispun de sisteme moderne de filtrare, iar apa este testata zilnic conform normelor FRNPM.

9. Se pot face cursuri de recuperare fizica?
Da, in mai multe locatii sunt disponibile programe specializate, in functie de disponibilitatea kinetoterapeutilor.

10. Cum pot afla care este locatia cea mai apropiata?
Prin completarea formularului de contact de pe site, echipa Aqua Swim ofera recomandari personalizate in functie de zona dorita.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Detalii șocante din raportul medico-legal al băiatului de 15 ani ucis în Timiș. Ce i-a provocat, de fapt, moartea
Detalii șocante din raportul medico-legal al băiatului de 15 ani ucis în Timiș. Ce i-a provocat, de fapt, moartea
ULTIMELE STIRI
Metaloglobus - FC Argeș 0-2, ACUM! Piteștenii marchează din nou și se desprind
Metaloglobus - FC Argeș 0-2, ACUM! Piteștenii marchează din nou și se desprind
Islanda - Croația 29-30, la EURO 2026 de handbal masculin, meci de povestit nepoților! Turneul e LIVE pe VOYO
Islanda - Croația 29-30, la EURO 2026 de handbal masculin, meci de povestit nepoților! Turneul e LIVE pe VOYO
Încă o plecare de la FCSB! A fost integralist cu Dinamo Zagreb, dar Becali nu-l mai vrea: „Nu e de noi”
Încă o plecare de la FCSB! A fost integralist cu Dinamo Zagreb, dar Becali nu-l mai vrea: „Nu e de noi”
Primul refuz pentru Alibec după ce Gigi Becali a anunțat că-l dă afară de la FCSB: ”Nu îi dă nimeni banii ăia!”
Primul refuz pentru Alibec după ce Gigi Becali a anunțat că-l dă afară de la FCSB: ”Nu îi dă nimeni banii ăia!”
Doliu în fotbalul italian: a murit fostul campion cu Inter care i-a antrenat pe frații Inzaghi
Doliu în fotbalul italian: a murit fostul campion cu Inter care i-a antrenat pe frații Inzaghi
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Mihai Stoica anunță exodul de la FCSB după umilința cu Dinamo Zagreb: ”Am primit niște confirmări negative!”

Mihai Stoica anunță exodul de la FCSB după umilința cu Dinamo Zagreb: ”Am primit niște confirmări negative!”

Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

Campioanele Navratilova și Davenport vin cu reacții clare la conflictul dintre Cîrstea și Osaka: „Nu e corect”

Campioanele Navratilova și Davenport vin cu reacții clare la conflictul dintre Cîrstea și Osaka: „Nu e corect”

Răsturnare de situație în cazul lui Radu Drăgușin: ”În ultimele ore”

Răsturnare de situație în cazul lui Radu Drăgușin: ”În ultimele ore”

Gigi Becali s-a răzgândit în privința lui Elias Charalambous

Gigi Becali s-a răzgândit în privința lui Elias Charalambous

Ionuț Radu, din nou erou la Celta Vigo! Nota primită după victoria cu Lille

Ionuț Radu, din nou erou la Celta Vigo! Nota primită după victoria cu Lille



Recomandarile redactiei
Primul refuz pentru Alibec după ce Gigi Becali a anunțat că-l dă afară de la FCSB: ”Nu îi dă nimeni banii ăia!”
Primul refuz pentru Alibec după ce Gigi Becali a anunțat că-l dă afară de la FCSB: ”Nu îi dă nimeni banii ăia!”
Încă o plecare de la FCSB! A fost integralist cu Dinamo Zagreb, dar Becali nu-l mai vrea: „Nu e de noi”
Încă o plecare de la FCSB! A fost integralist cu Dinamo Zagreb, dar Becali nu-l mai vrea: „Nu e de noi”
Islanda - Croația 29-30, la EURO 2026 de handbal masculin, meci de povestit nepoților! Turneul e LIVE pe VOYO
Islanda - Croația 29-30, la EURO 2026 de handbal masculin, meci de povestit nepoților! Turneul e LIVE pe VOYO
Ion Țiriac admite, după scandalul Cîrstea - Osaka: ”A făcut o greșeală capitală”
Ion Țiriac admite, după scandalul Cîrstea - Osaka: ”A făcut o greșeală capitală”
Metaloglobus - FC Argeș 0-2, ACUM! Piteștenii marchează din nou și se desprind
Metaloglobus - FC Argeș 0-2, ACUM! Piteștenii marchează din nou și se desprind
CITESTE SI
Detalii șocante din raportul medico-legal al băiatului de 15 ani ucis în Timiș. Ce i-a provocat, de fapt, moartea

stirileprotv Detalii șocante din raportul medico-legal al băiatului de 15 ani ucis în Timiș. Ce i-a provocat, de fapt, moartea

Angelina Jolie e istorie! Cine o înlocuiește în noul film „Tomb Raider”: Ea este noua Lara Croft

protv Angelina Jolie e istorie! Cine o înlocuiește în noul film „Tomb Raider”: Ea este noua Lara Croft

Vicepreşedintele SUA a lansat un nou atac la adresa Europei: „A apucat pe calea sinuciderii civilizaţiei”

stirileprotv Vicepreşedintele SUA a lansat un nou atac la adresa Europei: „A apucat pe calea sinuciderii civilizaţiei”

”John Wick” de România. Descinderi în București și Vâlcea într-o afacere internațională de asasini plătiți

stirileprotv ”John Wick” de România. Descinderi în București și Vâlcea într-o afacere internațională de asasini plătiți

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
(RO) UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!