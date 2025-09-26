David Popovici, înotătorul care a scris istorie pentru România, a împlinit 21 de ani pe 15 septembrie. Cu această ocazie, el a oferit un interviu special pentru PRO TV, în care a vorbit despre viața lui simplă, departe de strălucirea competițiilor.

David Popovici a numit cel mai riscant aspect al înotului: „E periculos"”

Campion olimpic, mondial și european, Popovici a explicat că înotul nu este un sport riscant, dar accidentările pot apărea atunci când prevenția lipsește.

În același timp, David a povestit că preferă plimbările cu bicicleta în locul mersului cu mașina prin București, chiar dacă uneori traficul din Capitală poate face această alegere ușor riscantă.

„Viața mea la 21 de ani este cam la fel ca viața mea la 20 de ani. Nu e o diferență prea mare.

Am o viață simplă. Încerc să am o viață plină de plăceri cât mai simple. Îmi place să mă plimb cu bicicleta, merg la facultate, fac înot. Lucruri obișnuite pentru oamenii de 21 de ani. Nu încerc să fiu o altă persoană decât cea care sunt.

Nu l-aș pune la același nivel cu înotul, dar îmi place să merg cu bicicleta. Încerc să înlocuiesc, pe cât posibil, mersul cu mașina și nervii din trafic cu mersul simplu pe bicicletă, pe cât de sigur se poate în București.

E riscant. E puțin riscant. Dar sportul în sine, înotul, nu e extraordinar de riscant. Cel mai riscant aspect e accidentarea provenită din lipsa prevenției. În rest, nu e deloc un sport de contact, nu ai de ce să te lovești, nu ai unde să sari, ești în apă.

Înotul, la fel ca alte sporturi individuale, este destul de solitar și ai nevoie de oameni în jurul tău. Tocmai de aceea, uneori, niște activități ceva mai riscante sunt binevenite”, a spus David Popovici pentru PRO TV și Sport.ro.

