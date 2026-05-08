VIDEO EXCLUSIV "Mama îmi spunea: 'zici că ai pietre în ghiozdan!'" / "Mergeam din Bragadiru până la 'Lia Manoliu'". Andreea Bujancă, lecție de ambiție și perseverență

Alexandru Hațieganu
Fosta înotătoare Andreea Elena Bujancă a fost invitata lui Andru Nenciu la emisiunea Poveștile Sport.ro.

  Andreea Elena Bujancă a fost invitata lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro.

Acum în vârstă de 30 de ani, Andreea Elena Bujancă și-a amintit în cadrul emisiunii despre fascinanta călătorie care o 'chinuia' plăcut în copilărie. Elevă la "Emil Racoviță" din București, pe strada Maior Coravu, lângă Sala de Atletism și Bazinul Lia Manoliu, Andreea pleca în fiecare dimineață din Bragadiru, cu un maxi-taxi și se mai întorcea acasă abia seara. Și călătoria nu se oprea vineri seara. Continua și în week-end întrucât fosta sportivă, medaliată la Campionatele Naționale, avea antrenamente sau concursuri și în week-end.

Din Bragadiru până pe Maior Coravu, cu maxi-taxi, în fiecare zi

"Chiar pe drum spre studio, la voi, mi-am amintit de un drum frumos, pe ninsoare, ploaie, mergeam cu maxi-taxi din Bragadiru până la bazinul Lia Manoliu. Eu mergeam cu un ghizodan foarte greu în spate, mama îmi zicea: 'zici că tu cari cărămizi în ghiozdan'

(de nu nu se întorcea acasă, în Bragadiru, între orele de curs și antrenmantele la înot) Nu aveam cum să mă întorc acasă, aș fi făcut două ore jumătate pe drum. Așa că rămâneam la bazin sau în sala de atletism (n.r.: - ambele sunt situate pe strada Maior Coravu din București, lângă Arena Națională).

Alergam cu colegii în sală, nu puteam să mă întorc acasă pentru că era un drum foarte lung și nici nu aveam bănuți. Aveam doar pentru două drumuri. E o poveste frumoasă. În primul rând, aș vrea să îndemn pe toată lumea să facă sport", a întors o filă Andreea din frumoasa ei poveste legată de natație.

  • 20 de kilometri sunt între Bragadiru și Bazinul de înot Lia Manoliu, situat pe strada Maior Coravu

