Andreea Elena Bujancă s-a îndrăgostit de natație încă din copilărie și a practicat înotul de performanță la CS Dinamo București.

În perioada junioratului a participat constant la competițiile organizate de Federația Română de Natație și Pentatlon Modern, concurând în probe de bras, fluture, spate, liber și mixt.

„Copiii nu au frica asta în mod natural”.

Fosta înotătoare consideră că teama de apă apare, de multe ori, din cauza părinților, care își transmit involuntar propriile frici către cei mici.

„Probabil că în momentul în care este copil nu pui atâtea întrebări și nu te gândești ce se întâmplă dacă pui capul în apă. Poți înghiți apă dacă nu știi să sufli aerul normal pentru scufundări. Un copil mic nu știe aceste lucruri, le explici tu, iar el nu o ia ca pe o frică.

Frica de apă vine foarte mult și din cauza părinților. Pentru că lor le este frică de apă și le impun copiilor această frică. Ei probabil nu au frica asta.

Când vine părintele la mine și spune: «Andreea, te rog să ai grijă, că mie îmi e frică de apă!», atunci copilul preia automat acea teamă. Am avut o doamnă de 55 de ani care a învățat să înoate. Chiar dacă este mai supraponderal, poți să înveți să înoți”, a explicat Andreea Bujancă la Poveștile Sport.ro.

După retragerea din sportul de performanță, Andreea Bujancă a continuat să activeze în domeniu ca antrenoare, instructor de înot și salvamar.

Acolo veți afla, printre altele, și de ce a înființat Andreea Elena Asociația Năsucuri Pufoase, care luptă pentru bulldogii francezi.