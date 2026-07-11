Ajuns la 70 de ani, fostul mare campion a dezvăluit pentru site-ul nostru că primul sport pe care l-a făcut a fost atletismul, dar a trecut și pe la handbal și box. La un moment dat, a fost aproape să ajungă și la haltere.

Ce sporturi a mai practicat Vasile Andrei, dublu medaliat olimpic la lupte: „Vă spun o fază!”

„În anii aceia nu erau atâtea tentații și sportul se făcea din școală. Vă spun o fază! Eram elev și mergeam spre casă. În autobuz a venit un antrenor la mine și m-a întrebat dacă nu vreau să fac un anumit sport.

Eu am făcut toate sporturile posibile. Luptele au fost sportul cu care am finalizat. Am început cu atletismul, la aruncări. Am fost în cantonament și am făcut vreo trei ani”, a povestit Vasile Andrei pentru Sport.ro.

Fostul campion olimpic a dezvăluit că, în paralel cu atletismul, juca și handbal.

„Concomitent cu atletismul făceam și handbal. Jucam inter stânga. Am făcut și box”, a spus acesta.

Vasile Andrei a povestit și cum un antrenor a încercat să îl convingă să se apuce de haltere și culturism, însă a refuzat.

„Unde credeți că m-a chemat? La haltere și culturism! Eu, băiat de la țară, obișnuit cu munca și agricultura... iar să ridic fiare? Nu-mi plăcea deloc. Culmea este că până la urmă am ajuns la lupte, unde tot n-am scăpat de haltere”, a adăugat fostul mare sportiv.

Născut pe 28 iulie 1955, la Albești, Vasile Andrei este unul dintre cei mai mari luptători din istoria României. A câștigat aurul olimpic la Los Angeles 1984, bronzul la Moscova 1980, două medalii de argint la Campionatele Mondiale și a fost portdrapelul României la Jocurile Olimpice din 1980 și 1988.