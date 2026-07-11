În penultimul act al competiției, naționala pregătită de Thomas Tuchel va înfrunta câștigătoarea duelului dintre Argentina și Elveția, partidă programată de la ora 04:00.
Prima semifinală este deja stabilită și le va pune față în față pe Franța și Spania.
Jude Bellingham a trimis-o pe Anglia în semifinale
Norvegia a deschis scorul în minutul 36, prin Andreas Schjelderup. Scandinavii au fost însă egalați chiar înainte de pauză, când Jude Bellingham a înscris în minutul 45+2, după o pasă primită de la Anthony Gordon.
În repriza secundă, Norvegia a mai marcat o dată, însă golul a fost anulat după intervenția VAR. Jude Bellingham a reușit „dubla” în minutul 93 și a trimis reprezentativa Albionului în semifinalele Cupei Mondiale.
Astfel, Anglia va lupta pentru un loc în finală împotriva învingătoarei dintre Argentina și Elveția.