Antonio Rattin, unul dintre cei mai mari mijlocaşi argentinieni, care a jucat la Cupele Mondiale din 1962 şi 1966 şi şi-a petrecut întreaga carieră la clubul Boca Juniors, a decedat, sâmbătă, la vârsta de 89 de ani, a anunţat clubul argentinian, citat de Reuters.

S-a strins din viață Antonio Rattin, fostul mare fotbalist argentinian

„Cu mare tristeţe, plângem moartea lui Antonio Ubaldo Rattin, un idol şi un simbol al instituţiei noastre. Suntem alături de familia şi cei dragi ai săi în aceste momente dificile. Adio, Rata”, a scris Boca într-o postare pe X.

Poreclit „Rata” (Şobolan), Rattin a jucat 382 de meciuri pentru Boca între 1956 şi 1970, marcând 28 de goluri şi câştigând patru titluri de campion. De asemenea, el a ajutat clubul din Buenos Aires să ajungă în finala Copa Libertadores din 1963.

A reprezentat Argentina între 1959 şi 1969 şi a jucat la Cupele Mondiale din 1962 şi 1966.

Rattin a fost implicat într-unul dintre cele mai controversate incidente din istoria Cupei Mondiale, când a fost eliminat în timpul înfrângerii cu 1-0 a Argentinei în sferturile de finală împotriva gazdelor din Anglia, la Wembley, în 1966.

Căpitanul a refuzat să părăsească terenul imediat după ce arbitrul german Rudolf Kreitlein l-a eliminat, spunând că nu a înţeles decizia deoarece arbitrul nu vorbea spaniola. În timp ce părăsea terenul, Rattin a mototolit în mod notoriu un steag de colţ al Angliei şi s-a aşezat timp de câteva minute pe un covor roşu rezervat reginei Elisabeta a II-a, în semn de protest

„Când am ajuns la colţ, am răsucit steagul englez şi i-am insultat. Apoi m-am dus la covorul pe care regina îl folosea pentru a intra pe stadion şi am stat acolo vreo cinci minute. Era un covor roşu foarte frumos”, îşi amintea Rattin ani mai târziu într-un interviu.

Incidentul a scos în evidenţă problemele de comunicare dintre arbitri şi jucătorii din diferite ţări, iar FIFA a introdus sistemul de cartonaşe galbene şi roşii la următoarea Cupă Mondială, din 1970.

„Am purtat doar două tricouri în toată viaţa mea, cel al lui Boca şi cel al Argentinei”, a spus Rattin într-unul dintre ultimele sale interviuri.

După ce s-a retras din activitatea de jucător, a avut o scurtă perioadă în care a antrenat echipa Boca în 1980, înainte de a deveni membru al Camerei Deputaţilor din Argentina, reprezentând un partid politic de centru-dreapta.