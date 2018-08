Ce rusine pentru japonezi! 4 jucatori din nationala de baschet, trimisi acasa dupa ce au adus prostituate la hotel

Japonia este in mijlocul unui scandal la Jocurile Asiei

Patru jucatori din nationala de baschet a Japoniei au fost trimisi acasa dupa ce au dus prostituate in hotelul in care era cazata delegatia prezenta la Jocurile Olimpice din Jakarta.

Oficialii japonezi au considerat ca escapada baschetbalistilor a patat onoarea tarii, mai ales ca sportivii erau imbracati in treningurile nationalei cand au mers in barul in care le-au agatat pe fete.

Seful delegatiei, Yasuhiro Yamashita, a decis sa nu ascunda incidentul, si sa nu ii acopere pe baschetbalisti, asa ca a facut o conferinta de presa in care a povestit tot.

Cei patru baschetbalisti - Takuya Hashimoto, Keita Imamura, Yuya Nagayoshi si Takuma Sato - au fost trimisi acasa, pe banii lor. Federatia a refuzat sa le cumpere biletele de avion.

"Sportivii trebuie sa fie un model in societate, nu numai pe stadioane, ci si in afara lor", a explicat oficialul delegatiei japoneze (BBC).

Imediat dupa victoria cu Qatar, de joi seara, jucatorii din nationala Japoniei au mers intr-un bar din Jakarta, sa se relaxeze. Acolo au fost abordati de un proxenet care le-a oferit mai multe fete, contra unor sume de bani. Cei patru au plecat insotiti la hotel, iar fetele au parasit camerele vineri dimineata.