La primul meci oficial fara Ronaldo, Real Madrid a avut CEA MAI MICA AUDIENTA din ultimul deceniu! Cati oameni au fost pe stadion, cu Getafe

La meciul cu Getafe, Real Madrid a avut cea mai mica audienta pe Santiago Bernabeu din ultimul deceniu.

Real Madrid a debutat cu dreptul in noul sezon din La Liga. Echipa antrenata de Julen Lopetegui s-a impus cu 2-0 in fata lui Getafe, cu golurile marcate de Carvajal (20) si Gareth Bale (51). Stadionul a fost pe jumatate gol la ora jocului.

Presa din Spania scrie ca la meciul Real Madrid - Getafe au asistat 48.466 de fani. Desi un numar impresionant pentru multe alte echipe, pentru Real acesta a fost cel mai mic numar de suporteri inregistrati la un meci de pe teren propriu din ultimii 10 ani!

Ultima data cand Real a jucat cu mai putini fani pe propriul stadion s-a intamplat in sezonul 2008/09, atunci cand echipa a inregistrat cinci infrangeri la rand, intre are si un 2-6 in fata Barcelonei.

Pentru Real Madrid, meciul contra lui Getafe a fost primul pe teren propriu dupa despartirea de Cristiano Ronaldo.