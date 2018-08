Hagi a luat la Viitorul un atacant care a imbracat tricoul lui Bayern! Este fiul unei mari sportive a Romaniei

Gica Hagi continua sa le dea sanse tinerilor fotbalisti, iar unul dintre cei pe care i-ar putea lua in viitorul apropiat la prima echipa este Filip Ilie, in varsta de doar 16 ani.

Gica Hagi l-a legitimat la Academie pe Filip Ilie, jucator in varsta de 16 ani, care a evoluat la juniorii U17 ai lui Bayern Munchen.

Filip Ilie este fiul fostei mari jucatoare de tenis Ruxandra Dragomir si este in continuare urmarit de scouterii lui Bayern. El, impreuna cu familia, a decis ca e mai bine sa mai ramana o perioada in Romania.

"Filip este monitorizat in continuare, a fost la un turneu alaturi de echipa U17 a lui Bayern Munchen, dar am avut o discutie cu Gica Hagi si ne-am decis sa ramana langa noi, sub supravegherea atenta a Academiei Hagi.

A semnat cu Viitorul lui Gica Hagi. Am considerat ca e mai bine aici decat in campusul lui Bayern. Hagi stie foarte bine ce are de facut atunci cand vede potential. Nu stiu daca il urmarea de mult timp, dar tot ceea ce stiu este ca Filip este un atacant bun, iar antrenorii si specialistii vad ca are valoare. E foarte mic, abia a facut 16 ani, si e mai bine sa-si termine scoala in Romania si sa fie la o academie foarte buna", a spus Ruxandra Dragomir pentru ProSport.

Fosta jucatoare de tenis s-a declarat incantata de conditiile de la Ovidiu.

"Am ramas placut impresionata de ceea ce am vazut la Academie. Nu fusesem niciodata acolo... terenurile de fotbal, tot! Desi Hagi nu e sprijinit de loc, nu are nici canalizare, e singur, nu-l ajuta nimeni. El depune acolo mult efort financiar si sufletesc", a mai spus Ruxandra Dragomir.