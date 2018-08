Ce s-a intamplat cu Simona Halep in 2018 si ce urmeaza pentru ea. Florin Caramavrov explica de ce Simona nu-si poate pierde aura de LIDER dupa infrangerea de aseara

Simona Halep domina autoritar tenisul mondial!

Simona Halep domina tenisul fetelor la nivel mondial in acest an si mai ales in a doua jumatate a lui 2018. In ultimele 5 turnee jucate, a disputat 4 finale, castigand doua, printre care una de Grand Slam!

Simona e un lider mondial de temut. Ultimele turnee disputate au demonstrat dominatia autoritara a romancei, care a pierdut doar trei meciuri din ultimele 25!

Tenisul jucat de Simona e unul extraterestru, cu lovituri bine tintite si variate. Defensiva ei a ramas la cote inalte, ca si anul trecut, cand a devenit pentru prima oara numarul 1 in lume, dar in 2018 pune accent si pe ofensiva, ataca devastator orice minge mai slaba a adversarelor, le plimba pe acestea de pe o parte pe alta a terenului si le impinge cu o forta supranaturala dincolo de fundul terenului.

