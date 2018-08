FCSB da din nou peste "haiduci"! Ce ii asteapta pe stelisti joi seara la Viena

Meciul dintre Rapid Viena si FCSB se va juca cu stadionul plin.

Un stadion plin si o atmosfera incendiara, asta o asteapta pe FCSB joi la Viena, in prima mansa a playoff-ului cu Rapid.

Clubul vienez joaca pe un stadion de 28.000 de locuri si are 20.000 de abonati.

La meciul de duminica, cu LASK, pierdut de Rapid Viena cu 2-1, 9000 de suporteri au Rapidului au facut deplasarea la Linz.

Suporterii Rapidului sunt renumiti pentru pasiunea cu care isi sustin echipa si pentru atmosfera incendiara pe care o creeaza la meciurile de pe teren propriu.

Austriecii pregatesc o coregrafie speciala la meciul cu FCSB.

Cine este Rapid Viena



Rapid Viena a incheiat sezonul trecut pe locul 3 in campionatul Austriei, dupa Salzburg si Sturm Graz. Rapid nu a mai cucerit titlul de 10 ani.

La Rapid Viena joaca si romanul Andrei Ivan, jucator imprumutat vara asta de austrieci de la Krasnodar.

Ivan, care nu prindea deloc echipa in Rusia, o duce mai bine in Austria - a prins toate meciurile de campionat si a dat si un gol, in meciul cu Admira.

Lotul Rapidului este cotat de transfermarkt.de la 30 de milioane de euro, putin peste cel al stelistilor.

Mijlocasul Stefan Schwab (27 de ani) este capitanul si golgheterul lor. Are o singura selectie la echipa nationala.

Cum i-a dat peste nas Balasa lui Andrei Ivan

Inainte de meciurile din turul 3 preliminar Europa League, atunci cand se stiau imperecherile probabile, Andrei Ivan a spus ca si-ar dori sa o intalneasca pe FCSB in playoff si sa marcheze in poarta stelistilor.

In replica, Balasa i-a transmis ca mai intai trebuie sa joace, si apoi sa se gandeasca la goluri.

"Asa a zis? Foarte bine. Dar mai intai trebuie sa joace si dupa aia sa marcheze. Deocamdata ne bucuram de calificarea asta. De saptamana viitoare ne vom gandi si la Rapid Viena.", a spus Balasa la finalul meciului cu Hajduk Split.



Ivan a fost integralist in ultimul meci din campionat, 1-2 cu LASK Linz.

Dubla FCSB - Rapid Viena se joaca pe 23 si 30 august. Primul meci e la Viena.