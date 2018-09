Ce patron din Liga 1 ar putea face asa ceva? A plouat cu bani la un meci din America!

Momente incredibile in America! Un patron de club a aruncat bani din elicopter.

Cum faci ca un moment sa ramana fie de neuitat? Te invata patronul unei echipe din Las Vegas!



Dupa ce echipa lui a retrogradat in liga secunda, patronul formatiei a aruncat 5.000 de dolari dintr-un elicopter pentru a-i face pe suporteri sa uite de suparare.



200 de suporteri au fost selectati pentru a se bate pe banii cazuti din cer. In timp ce patronul arunca banii din elicopter, oamenii se aruncau in genuchi dupa bancnote si isi bagau banii in tricouri.