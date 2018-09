Inca o tara si-a depus candidatura pentru gazduirea Mondialului din 2030! Ce stat european vrea pentru a doua oara in istorie un turneu final

Spaniolii isi doresc sa organizeze fie Mondialul din 2030, fie Supercupa Europei din 2028.

Ideea organizarii Mondialului din 2030 a fost discutata la intalnirea dintre presedintele Federatiei Spaniole si Gianni Infantino, seful FIFA.

Exista doua posibilitati: ca Spania sa organizeze singura Mondialul din 2030 sau alaturi de Portugalia si Maroc.

Spania a organizat o singura data un Campionat Mondial, in 1982.

In 2020, Bilbao va fi unul dintre orasele in care se vor juca meciuri pentru EURO.

Ibericii se vor bate pentru organizarea turneului final cu Argentina, Paraguay si Uruguay.

Urmatoarea Cupa Mondiala va fi organizata in 2022 in Qatar. In 2026, Campionatul Mondial ajunge in Canada, USA si Mexic.