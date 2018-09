Cristiano Ronaldo isi mai deschide un hotel, dar nu la Torino! In ce oras a ales sa investeasca 60 de milioane de euro

Cristiano Ronaldo isi extinde afacerile.

Cristiano Ronaldo a hotarit sa mai deschida un hotel, pe cel de-al saselea din lantul pe care il detine alaturi de grupul Pestana.



Publicatia Goal anunta ca noul hotel al lui Ronaldo va fi deschis in 2021 la Paris, in partea de vest a capitalei Frantei.



In acest moment, un alt hotel in care Ronaldo a investit este ridicat la Marrakech, in Maroc. Investitia de acolo se ridica la 50 de milioane euro.



Grupul Pestana, in care Ronaldo e asociat, mai detine hoteluri la Lisabona, Funchal, Madrid si New York.