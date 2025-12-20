Cristi Chivu (45 de ani) trăiește cel mai intens moment al carierei, după ce a preluat banca tehnică a celor de la Inter în startul acestui sezon. Presiunea uriașă de pe „Giuseppe Meazza” l-a făcut pe fostul căpitan al naționalei să își schimbe radical modul de comunicare, fapt resimțit direct de Cosmin Contra.



„Guriță” a dezvăluit recent că a încercat să îl felicite pe Chivu pentru parcursul din Serie A, dar s-a lovit de un zid: apelurile și mesajele sale au rămas fără răspuns. Victor Pițurcă a sărit însă în apărarea antrenorului de la Inter, explicând că această tăcere nu este o formă de aroganță, ci o necesitate profesională.



„Nu e deloc ușor”



Fostul selecționer a precizat pentru Digisport că, deși are o relație specială cu Chivu, a renunțat complet la discuțiile telefonice de când acesta a fost numit principal la finalista Ligii Campionilor. Pițurcă a subliniat că agenda încărcată și deplasările constante îl fac pe Chivu imposibil de contactat prin metodele clasice.



„Nu am mai vorbit cu el la telefon de foarte mult timp. Numai prin mesaje, îl încurajez, îi transmit felicitări înainte și după meciuri. Cam la asta se rezumă discuțiile noastre. Eu îl înțeleg foarte bine, știu cât de ocupat este. Dacă ar vorbi cu toată lumea care își dorește să dea de el, atunci nu și-ar mai desfășura activitatea cum trebuie. Are multe responsabilități, este antrenorul uneia dintre cele mai mari echipe din lume. Lumea trebuie să-l înțeleagă. Când în America, când în Arabia Saudită, când prin diferite țări din Europa... Nu e deloc ușor”, a spus Victor Pițurcă.



Deși a admis că a primit „ignore”, Cosmin Contra (50 de ani) a lăudat totuși performanțele fostului său coleg, care a reușit să ducă Interul pe primul loc în Italia în această stagiune.

