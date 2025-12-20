Pentru mandatul de europarlamentar, exercitat în perioada 2009-2013, Becali primește o pensie care a suferit ușoare modificări în ultima perioadă. Dacă în 2024 suma se apropia de 6.000 de lei, taxarea cu 10% a părții ce depășește pragul de 3.000 de lei a ajustat venitul final. Astfel, în prezent, în conturile finanțatorului roș-albaștrilor intră aproximativ 5.700 de lei lunar cu titlu de pensie.



La această sumă se adaugă indemnizația de parlamentar. Potrivit datelor valabile pentru luna decembrie 2025, un deputat încasează un brut de 18.720 de lei, ceea ce înseamnă un net de aproximativ 11.000 de lei (cca. 2.200 de euro).



„Ce să fac eu cu atâția bani?”



Revenit în băncile Parlamentului, Gigi Becali a vorbit despre remunerația sa într-un stil caracteristic. El consideră suma nejustificat de mare raportat la prezența sa și a dezvăluit că a găsit deja o metodă de a redistribui acești bani către alte persoane, angajate special în acest sens.



„Le-am zis: Ce-mi dați, bă, atâția bani? Bani mulți! Zeci de mii, nici nu știu. Zeci de mii de lei, mii de euro! Ce înseamnă asta? Ce să fac eu cu atâția bani? Nu vreau bani de la Parlament, așa că am angajat câțiva, ca să le dau banii lor. Prea mulți bani!”, a dezvăluit Gigi Becali la RomâniaTV.



Chiar dacă veniturile de la stat sunt consistente, ele reprezintă o fracțiune infimă din averea totală a latifundiarului. Estimată la circa 100 de milioane de euro, averea lui Gigi Becali se bazează pe proprietăți imobiliare masive în Ilfov, Pitești și Vâlcea. Mai mult, sumele pe care le-a direcționat sub formă de împrumuturi către firmele sale și către FCSB depășesc 45 de milioane de euro.

