În a doua semifinală de la Riad, Inter a condus încă din minutul 2, după golul lui Marcus Thuram, însă Bologna a restabilit egalitatea în minutul 35, după un penalty transformat de Riccardo Orsolini. A rămas 1-1, meciul a trecut la loviturile de departajare, acolo unde deținătoarea Cupei Italiei s-a impus cu 3-2.



Chivu, acuzat pentru declarațiile după Inter - Bologna

Jucătorii lui Inter au dezamăgit teribil la loviturile de departajare. Doar Lautaro Martinez și Stefan De Vrij au reușit să transforme, în timp ce Alessandro Bastoni, Nicolo Barella și în special Ange-Yoan Bonny au bătut foarte slab.



Antrenorului Cristi Chivu i s-a reproșat după meci că nu a mizat la loviturile de departajare pe jucători precum Hakan Calhanoglu, Francesco Pio Esposito sau Piotr Zielinski. Primii doi au rămas pe banca de rezerve, iar ultimul a fost înlocuit în minutul 86.



Chivu a spus după meci că nu a vrut să trimită jucători neîncălziți în teren doar pentru a executa o lovitură de la 11 metri, iar Zielinski ar fi acuzat crampe, motiv pentru care a părăsit terenul cu puțin timp înaintea sesiunii de departajare.



Într-un editorial din Gazzetta dello Sport, jurnalistul Stefano Agresti îl critică pe Chivu și pentru declarațiile de după meci. Românul a spus că loviturile de departajare sunt o loterie, dar și că penalty-urile nu se antrenează.



"Chivu pare să aibă calitățile necesare pentru a ajunge un antrenor mare. E tânăr, iar greșelile de acum îl vor ajuta să crească, să se îmbunătățească și să facă mai puține erori în viitor. Totuși, uneori face niște declarații surprinzătoare.



După ce Inter a ratat 3 din 5 lovituri de la 11 metri, Chivu a ținut să ne spună că penalty-urile sunt o loterie. E o frază repetată de un milion de ori de toată lumea, dar nu e adevărat ce spune. Dacă extragi un număr la bingo sau joci la ruletă, atunci da, e ceva întâmplător. Dar penalty-urile nu sunt.



La penalty-uri e vorba de un gest tehnic din partea jucătorului care execută șutul și a portarului. Un gest tehnic în care și componenta emoțională contează foarte mult. Este un duel între doi sportivi aflați la 11 metri distanță, iar pentru a se decide câștigătorul nu dai cu banul.



Poate că Chivu i-a omis pe Calhanoglu și Esposito, iar pe Zielinski l-a scos în minutul 86 din cauza crampelor tocmai pentru că a crezut că trebuie să extragă un număr din buzunar. N-a fost așa pentru că a fost nevoie de lovituri de departajare și cu greu s-ar fi găsit cineva care să le bată mai prost decât Bastoni, Barella și Bonny", se arată în editorialul din Gazzetta dello Sport.

Napoli - Bologna, finala Supercupei Italiei, se joacă luni, de la ora 21:00, în direct pe VOYO.

Bologna - Inter Milano 1-1 (3-2, d.l.d) Supercupa Italiei | Rezumat VOYO

