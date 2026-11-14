Ce a făcut Bernadette Szocs în „sferturile” de la WTT Contender Istanbul 2026

Calificată în sferturile de finală ale probei de simplu, Bernadette Szocs s-a oprit după cele trei seturi disputate, sâmbătă, la WTT Contender Istanbul 2026.

Aflată pe locul 22 mondial, Bernadette Szocs a întâlnit-o pe Joo Cheonhui (Coreea de Sud, 17 mondial), într-un duel în care românca a avut momente în care ar fi putut schimba soarta calificării în zona medaliilor.

În setul secund, tricolora a condus cu 6-1, însă adversara a revenit şi s-a impus în cele din urmă cu 3-0 (11-7, 11-9, 11-5).

Bernadette Szocs a obţinut locul printre primele opt jucătoare ale competiţiei de la Istanbul, în urma victoriilor cu: Elizabeta Samara, scor 3-1 (7-11, 13-11, 11-6, 11-5), şi Wang Xiaotong (China), scor 3-2 (9-11, 6-11, 11-9, 11-5, 13-11), scrie News.ro.