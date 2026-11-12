Bernadette Szocs și Elizabeta Samara s-au calificat în „sferturi” la WTT Contender Istanbul 2026

Elizabeta Samara şi Bernadette Szocs, perechea aflată pe locul 9 mondial, au dominat confruntarea cu Elise Pujol/Clea De Stoppeleire (Franţa, 141 mondial), în optimile de finală ale probei de dublu feminin, de la WTT Contender Istanbul 2026.

Tricolorele au controlat jocul de la început până la sfârşit, au gestionat cu autoritate momentele importante şi au închis meciul la 3-0 (11-6, 11-8, 11-6)

La debutul în competiţie, Andreea Dragoman (60 mondial) a întâlnit-o pe japoneza Saki Shibata (72 mondial), în primul tur al tabloului principal de simplu feminin, însă românca a cedat, scor 0-3 (4-11, 5-11, 8-11).

Eduard Ionescu (79 mondial) a avut parte de un duel disputat cu cehul Lubomir Jancarik (#49 mondial), în primul tur al probei de simplu masculin.

Tricolorul a câştigat primul şi al treilea set, când tactica şi loviturile alese au dat rezultate, însă adversarul a revenit de fiecare dată şi s-a impus în decisiv, scor 2-3 (11-9, 4-11, 11-3, 8-11, 3-11), scrie News.ro.