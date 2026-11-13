Elizabeta Samara şi Bernadette Szocs şi-au încheiat vineri parcursul în proba de dublu la WTT Contender Istanbul 2026, în faza sferturilor de finală.

Sfârșit de drum pentru Elizabeta Samara şi Bernadette Szocs la Istanbul

Perechea tricoloră, aflată pe locul 9 mondial, a ajuns între cele mai bune opt echipe ale competiţiei după o victorie categorică în primul tur al tabloului principal, scor 3-0 (11-6, 11-8, 11-6), în faţa perechii Elise Pujol/Clea De Stoppeleire (Franţa).

În sferturile de finală, Elizabeta Samara şi Bernadette Szocs au întâlnit o altă pereche din Franţa, Jia Nan Yuan/Prithika Pavade (#259 mondial), însă au pierdut şansa de a avansa în zona medaliilor. Adversarele s-au impus cu 3-0 (11-7, 11-3, 12-10), după un ultim set echilibrat, care ar fi putut relansa meciul.

Bernadette Szocs rămâne în competiţie la simplu, unde sâmbătă, de la ora 11:20, o va înfrunta în sferturi pe Joo Cheonhui (Coreea de Sud).