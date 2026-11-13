GALERIE FOTO Bernadette Szocs, poze noi și victorie spectaculoasă pentru calificarea în sferturile WTT Contender Istanbul 2026!

Bernadette Szocs, poze noi și victorie spectaculoasă pentru calificarea în sferturile WTT Contender Istanbul 2026! Sporturi
SPORT.RO
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Jucătoarea noastră de tenis de masă are în continuare un sezon foarte bun.

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Bernadette SzocsWTT Contender Istanbul 2026Elizabeta SamaraWang XiaotongTenis De Masa
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Jucătoarea de tenis de masă Bernadette Szocs s-a calificat în sferturile de finală ale probei de simplu feminin la WTT Contender Istanbul 2026.

Bernadette Szocs - Wang Xiaotong (China) 3-2

Românca aflată pe locul 22 mondial a avut parte de un duel intens cu Wang Xiaotong (China, #94 mondial), care a început mai bine confruntarea şi a câştigat primele două seturi, cu 11-9 şi 11-6. 

Condusă cu 2-0, sportiva noastră a găsit resursele pentru o revenire spectaculoasă, a schimbat ritmul jocului şi a pus tot mai multă presiune pe adversară.

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Cu mai multă precizie în execuţii, lovituri curajoase şi o strategie care i-a permis să preia iniţiativa în schimburile de mingi, Bernadette Szocs a câştigat următoarele două seturi şi a împins meciul în decisiv. 

Într-un final echilibrat, în care fiecare punct a pus la încercare stăpânirea de sine a celor două sportive, tricolora şi-a păstrat luciditatea în joc şi a închis meciul la 3-2 (9-11, 6-11, 11-9, 11-5, 13-11), precizează Federația Română de Tenis de Masă.

O eliminase înainte pe colega Elizabeta Samara

În faza anterioară, Szocs a trecut de Elizabeta Samara, scor 3-1 (7-11, 13-11, 11-6, 11-5).

Cele două românce sunt colege la dublu feminin, fază în care înfruntă astăzi în sferturi perechea franceză Jia Nan Yuan/Prithika Pavade.

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