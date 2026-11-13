Mihai Stoica a dezvăluit cine ”l-a săpat” la FCSB: ”E un impostor!”

Mihai Stoica a dezvăluit cine ”l-a săpat” la FCSB: ”E un impostor!”

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Jucătoarea de tenis de masă Bernadette Szocs s-a calificat în sferturile de finală ale probei de simplu feminin la WTT Contender Istanbul 2026.

Bernadette Szocs - Wang Xiaotong (China) 3-2

Românca aflată pe locul 22 mondial a avut parte de un duel intens cu Wang Xiaotong (China, #94 mondial), care a început mai bine confruntarea şi a câştigat primele două seturi, cu 11-9 şi 11-6.

Condusă cu 2-0, sportiva noastră a găsit resursele pentru o revenire spectaculoasă, a schimbat ritmul jocului şi a pus tot mai multă presiune pe adversară.