Plecarea lui Alonso a fost una surprinzătoare în condițiile în care Florentino Perez l-ar fi asigurat pe antrenor că nu va fi demis.

Khabib Nurmagomedov sare la gâtul starurilor lui Real Madrid după demiterea lui Xabi Alonso

Totuși, o zi mai târziu, Real Madrid a anunțat că antrenorul părăsește echipa ”de comun acord”. Mulți suporteri ai lui Real Madrid au fost dezamăgiți după plecarea lui Xabi Alonso, iar printre ei se află și fostul campion mondial din UFC, Khabib Nurmagomedov. Luptătorul din Daghestan, mare fan al echipei de pe Santiago Bernabeu, a transmis pe rețelele sociale că cei care ar fi trebuit schimbați la Real Madrid sunt jucătorii, pe care i-a numit ”puști răsfățați, nu Xabi Alonso. Nurmagomedov consideră că Xabi Alonso este unul dintre cei mai buni antrenori din lume și spune că niciun antrenor nu se poate descurca mai bine la Real Madrid având în vedere ce vestiar au madrilenii.

În final, luptătorul a criticat clubul de pe Bernabeu pentru felul în care l-a tratat pe Xabi Alonso și spune că, în opinia sa, a fost o lipsă de respect față de antrenor.

”Cred că Xabi Alonso este unul dintre cei mai buni trei antrenori din lume în acest moment. Dacă această echipă nu a funcționat bine cu el, trebuie să schimbăm jucătorii, nu antrenorul. Sunt sigur că niciun antrenor nu poate gestiona acest lot la Real Madrid. Trebuie să scăpăm de jucătorii cu probleme de temperament.

Dacă vii la sală sau pe teren, nu contează dacă sunt luptători sau fotbaliști, antrenorul principal este cel care conduce. Dar dacă ai o asemenea aură în jurul echipei încât nu toți îți respectă cerințele, atunci cu siguranță nu ești pe drumul cel bun.

Nu există așa ceva ca loialitatea. Acum un an îl implorau, iar acum îl dau afară din cauza unor puști răsfățați. Xabi, ești cel mai bun”, a scris Khabib Nurmagomedov pe Instagram.

Mesajul lui Xabi Alonso după plecarea de la Real Madrid

„Acest capitol din cariera mea a ajuns la un sfârșit și n-a decurs, așa cum mi-aș fi dorit. Să antrenez Real Madrid a fost o onoare și o responsabilitate. Vreau să mulțumesc clubului, jucătorilor și, cel mai important, suporterilor pentru încrederea și susținerea lor. Plec cu respect, cu apreciere și cu mândria că pot să spun cu tărie am făcut tot ce am putut“, a scris Xabi Alonso pe Instagram.

