Internaționalul sud-african Luke Fleurs (24 de ani), fundaș central transferat de Kaizer Chiefs pentru a suplini plecarea lui Siyabonga Ngezana de la echipă la FCSB, a fost omorât, căzând victimă unui furt care a degenerat, conform presei locale.

Considerat unul dintre cei mai buni tineri jucători din campionatul Africii de Sud, Fleurs evoluase până anul trecut la Ubuntu Cape Town și SuperSport United, fiind convocat de câteva ori și la naționala mare, unde încă nu apucase să debuteze.

Fotbalistul a fost împușcat mortal, conform unui membru al familiei.

”Cu mare tristețe anunțăm că jucătorul echipei Kaizer Chiefs, Luke Fleurs, și-a pierdut viața în mod tragic noaptea trecută, în timpul unui incident de hijacking în Johannesburg.

Gândurile și rugăciunile noastre sunt alături de familia și prietenii săi în aceste momente dificile.

SAPS (n.r. - Poliția din Africa de Sud) se ocupă de acest caz, iar detalii suplimentare vor fi comunicate în timp util.

Fie ca sufletul său drag să se odihnească în pace”, a postat clubul Kaizer Chiefs.

