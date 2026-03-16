Georgia - România, amical pe 2 iunie, la Tbilisi

După duelul cu Turcia, România va înfrunta, pe 31 martie, fie Slovacia, fie Kosovo, în deplasare, în funcție de rezultatul din cealaltă semifinală din play-off-ul pentru Cupa Mondială.

În luna iunie, România va juca două partide amicale. FRF a transmis că primul va fi contra Georgiei, la Tbilisi, pe 2 iunie, iar a doua partidă de verificare urmează să fie stabilită.

Georgia ocupă locul 73 în clasamentul FIFA și nu s-a calificat la Cupa Mondială. Cel mai important jucător din lotul naționalei conduse de Willy Sagnol este Khvicha Kvaratskhelia, câștigător de Champions League cu Paris Saint-Germain.

România și Georgia s-au întâlnit ultima dată într-un amical disputat în iunie 2021, cu Mirel Rădoi pe banca tricolorilor. Pentru gruzini a fost atunci prima victorie din istorie contra României: 2-1, la Ploiești.

Cele două partide amicale ar putea servi drept ultimele teste înaintea Cupei Mondiale, în cazul în care tricolorii se vor califica. Turneul final din SUA, Canada și Mexic va debuta pe 11 iunie și se va încheia pe 19 iulie.