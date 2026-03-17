Internaţionalul marocan, Neil El Aynaoui, mijlocaşul echipei AS Roma, a trecut prin clipe de groază în noaptea de luni spre marţi, când a fost victima unui jaf la locuinţa sa din capitala Italiei.

Potrivit Corriere dello Sport, jaful s-a produs în jurul orei 3:00 dimineaţa, când şase bărbaţi înarmaţi şi cu cagule pe cap au intrat în apartamentul fotbalistului, pe care l-au sechestrat şi ameninţat. El Aynaoui, jucător cu 13 selecţii la naţionala Marocului, a fost închis într-o cameră împreună cu ceilalţi membri ai familiei sale: partenera sa, mama sa şi fratele său împreună cu partenera acestuia.

Hoţii au furat bunuri şi bijuterii în valoare de aproximativ 10.000 de euro, un ceas Rolex în valoare de 6.000 de euro şi genţi de firmă. Potrivit Agerpres, poliţia a deschis o anchetă în acest caz.

În vârstă de 24 de ani, Neil El Aynaoui s-a născut la Nancy (Franţa), tatăl său fiind fostul tenisman marocan, Younes El Aynaoui.

Mijlocaşul a fost transferat de AS Roma în vara anului trecut, de la RC Lens (Franța) şi a disputat 26 de meciuri pentru formaţia italiană de la debutul acestui sezon, 18 dintre ele în Serie A.