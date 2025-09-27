GALERIE FOTO Bătaie soră cu moartea acasă la Donald Trump. McGregor pune condiții

Bătaie soră cu moartea acasă la Donald Trump. McGregor pune condiții
Alexandru Hațieganu
Casa Albă, gazdă pentru UFC.
Conor McGregor a declarat că vrea să participe la evenimentul UFC planificat la Casa Albă şi a stabilit un preţ imens pentru participarea sa, relatează Reuters, potrivit news.ro.

McGregor, care nu a mai luptat de când şi-a fracturat piciorul într-o înfrângere din 2021 în faţa lui Dustin Poirier, a postat joi pe X că va participa pentru „100 de milioane de dolari pentru a lupta la Casa Albă, împreună cu 100 de „vize aurii” americane pentru mine, familia şi prietenii mei”. El a adăugat: „Aştept cu nerăbdare să distrez din nou lumea luptelor. O plăcere pe care nu o iau niciodată ca pe ceva garantat!”

Donald Trump a făcut cărțile deja pentru evenimentul din iulie, de la Casa Albă

UFC a confirmat în iulie că lucrează împreună cu Casa Albă la organizarea unui viitor eveniment. Preşedintele Donald Trump a anunţat public data de 4 iulie 2026 ca dată ţintă, legată de cea de-a 250-a aniversare a naţiunii. Niciun meci nu a fost deocamdată confirmat.

McGregor a evocat în repetate rânduri o posibilă revenire într-un meci cu Michael Chandler. Cei doi urmau să se întâlnească la UFC 303 anul trecut, înainte ca McGregor să se retragă din cauza unei fracturi la degetul mic de la picior. Această pereche nu a fost anunţată pentru evenimentul de la Casa Albă, deşi McGregor a declarat că Chandler va fi adversarul său, în cadrul emisiunii „Fox & Friends” de săptămâna trecută.

Fostul campion în două divizii a reintrat în programul de testare antidoping al UFC în vara acestui an, ca un pas către revenire. El nu a mai concurat de peste patru ani.

Cerinţa financiară a lui McGregor s-ar număra printre cele mai mari plăţi divulgate pentru o apariţie legată de UFC. El a raportat anterior că a câştigat o sumă de nouă cifre pentru meciul său de box din 2017 cu Floyd Mayweather Jr.

Cererea sa pentru „Golden Visas” face referire la un program anunţat de administraţia Trump la 19 septembrie, care oferă un proces de imigrare accelerat în schimbul unei donaţii de 1 milion de dolari către Departamentul Comerţului.

UFC a declarat doar că planificarea pentru evenimentul de la Casa Albă este în curs. Participarea lui McGregor, adversarul, categoria de greutate şi data rămân de stabilit.

