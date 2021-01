Anunt de ultima ora al Ministerului Sportului in legatura cu vaccinarea sportivilor! Cand se va face si cine beneficiaza de vaccin

Sportivii din Romania au primit o veste importanta din partea Ministerului Tineretului si Sportului.

In cadrul sedintei de guvern desfasurate miercuri, s-a luat hotararea ca sportivii care fac parte din loturi nationala si olimpice, precum si cei calificati individual la Jocurile Olimpice impreuna cu tot staff-ul lor, vor beneficia de vaccinul impotriva COVID-19 in etapa a doua a campaniei de vaccinare.

Ministerul Tineretului si Sportului marcheaza o mare reusita si vine cu o veste buna, asteptata de toata lumea sportului romanesc: sportivii din loturile nationale si olimpice, precum si cei calificati individual la Jocurile Olimpice de la Tokyo, dar si membrii staff-ului acestora, vor fi vaccinati in etapa a doua a campaniei nationale de vaccinare impotriva COVID-19, cea care include populatia cu grad de risc si lucratorii care desfasoara activitati in domenii-cheie, esentiale.

Aceasta masura a fost aprobata in cadrul sedintei de guvern de astazi si vine ca urmare a necesitatii ca evenimentele sportive din acest an, cel mai important fiind reprezentat de Jocurile Olimpice, dar si pregatirea sportivilor in vederea participarii la acestea, sa se desfasoare cu riscuri minime, din punct de vedere al securitatii sanitare", se precizeaza in comunicatul emis de Ministerul Tineretului si Sportului.