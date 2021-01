BREAKING NEWS | Reghecampf, in vizita la palatul lui Gigi Becali! Revine la FCSB?! Imaginile momentului au fost DEZVALUITE

Laurentiu Reghecampf s-a reintors in Romania recent. Fostul antrenor al lui Al Wasl nu si-a gasit pana in prezent un nou angajament.

Reghecampf a fost surprins la palatul lui Gigi Becali chiar inaintea duelului Viitorul 2-2 FCSB.

Imaginile au fost surprinse de Fanatik si facute publice pe internet. Potrivit sursei citate, momentan nu se cunoaste daca a fost doar o vizita prieteneasca, sau cei doi s-au intalnit pentru a negocia o posibila revenire a lui Reghecampf la FCSB.

Cert este ca Laurentiu Reghecampf a ramas intr-o relatie extrem de buna cu patronul ros-albastrilor dupa cele doua colaborari.

De asemenea, in vara anului trecut, Reghecampf le-a permis lui Toni Petrea si Thomas Neubert sa plece de la Al Wasl pentru a reveni la FCSB. De atunci, echipa ros-albastra s-a aflat pe o panta ascendenta si este in continuare lider in Liga 1.

38 de puncte dupa 17 meciuri are echipa antrenata de Toni Petrea, cu un punct mai mult decat rivala CFR Cluj.

"Am aflat si eu despre acest lucru. Sincer, n-am vorbit nimic cu Laurentiu, nu stiu ce s-a intamplat acolo, chiar nu stiu ce planuri de viitor are. Chiar nu ma intereseaza!", declara Toni Petrea in toamna, imediat dupa ce Laurentiu Reghecampf s-a despartit de Al Wasl.

Doua titluri de campion in Liga 1 si o Supercupa a Romaniei a reusit Reghecampf sa castige alaturi de FCSB.