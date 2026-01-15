Monitorizat de medici, Gyenes are dureri de cap și probleme cu vederea. Ce s-a întâmplat în Raliul Dakar și ce urmează pentru pilotul român

Monitorizat de medici, Gyenes are dureri de cap și probleme cu vederea. Ce s-a întâmplat în Raliul Dakar și ce urmează pentru pilotul român Sporturi
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Aflat în poziția de lider al categoriei fără asistență tehnică, Emanuel Gyenes a avut o accidentare la viteză mare în cea de-a treia etapă a Raliului Dakar, și de atunci duce o luptă continuă să poată lua startul și în etapa următoare.

TAGS:
GyenesRaliul DakarMany Gyenesmotodakar 2026
Din articol

Cu mâna dreaptă umflată, dureri de cap și vederea afectată, neputând să perceapă diferențele de nivel, a decis să continue. 

Gyenes are dureri de cap și probleme cu vederea

Cu trei etape înainte de finalul raliului, se află pe locul 25 în clasamentul general și pe 4 la Original. De la accidentare, Mani este monitorizat permanent de echipa medicală a raliului, fiind urmărit chiar de medicii care au intervenit după căzătură. Sâmbătă, în ziua de pauză, a refăcut scanările din ziua accidentului și a decis să continue. Din păcate, deși durerile de cap s-au mai atenuat, problemele cu vederea persistă, în continuare nu poate percepe diferențele de nivel. Efortul pe care îl face este foarte mare. Pe lângă ritmul mai lent din pe probele speciale, în zonele de dune rulează foarte încet comparativ cu ritmul său obișnuit, pentru că nu le percepe clar forma și nu își dă seama exact unde se termină o dună.

Miercuri, 14 ianuarie, s-a rulat în a 10-a etapă a raliului care a fost și a doua parte a maratonului din a doua săptămână a raliului Dakar 2026. În noaptea dintre etapele 9 și 10, motocicliștii au dormit într-un bivuac-refugiu, și cei de la auto, în altul, la fel ca în prima săptămână. 

Dakar 2026. Ce face pilotul român Many Gyenes

Asta le-a permis riderilor să se odihnească mai bine, întrucât a lipsit zgomotul cauzat de generatoare și de lucrul la mașini pe tot timpul nopții. În acest bivuac-refugiu din deșert, au primit de la organizatori cort, sac de dormit, o saltea și o rație militară și nu au avut acces la piese sau pneuri. Pentru că în total avea de parcurs 961 de kilometri, Mani a decis să pună ultimul set nou de pneuri pe care îl mai avea la dispoziție. În categoria Original by Motul, riderii au voie să folosească doar șase seturi de pneuri pentru toate cele 14 zile de concurs. Totuși, cum au predominat zonele nisipoase, iar în etapa a 10-a dunele au fost la ordinea zilei, uzura nu este atât de mare, cum a fost cazul în primele două etape din raliu. 

  • Mani gyenes dakar 2026 etapa 10 cbaimages
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Reacția lui Gyenes: "Acolo am pierdut timp și energie"

Atunci, Mani a parcurs ultimii 20 de kilometri din proba specială a etapei a doua cu mousse-ul topit în pneu și a ajuns în bivuac cu crampoanele extrem de tocite pe roata spate. Emanuel Gyenes (#34 Autonet Motorcycle Team): 

„Mă bucur că am terminat și al doilea marathon din acest Dakar și am ajuns cu bine în Bisha. Prima parte a avut o zi rapidă, fără multe dune. Mam simțit bine, chiar mi-a plăcut etapa a 9-a. A fost foarte greu astăzi (miercuri, 14 ianuarie). Cred că a fost una dintre cele mai grele zile din această ediție. Am avut foarte mult nisip și nisip alb. Un Dakar 2026, 3-17 ianuarie nisip foarte fin în care este foarte greu de mers cu motocicleta. În nisipul acesta fin, mi-am pierdut din păcate bușonul de la rezervorul spate de bezină. Am simțit că e ceva umed pe pantalon și prima dată am crezut ca mi s-a spart camelbag-ul. A trebuit să mă întorc, am pierdut vreo 4-5 minute dar l-am găsit. Pe la km 260, David Pabiska (Cehia) a căzut destul de rău în dune, și m-am oprit câteva minute la el până și-a revenit puțin și mi-a spus că e ok și pot pleca.

Au fost și dune faine, mari unde puteai să mergi ușor, dar în acele dune mici albe a fost destul de greu fizic și acolo nu am văzut diferențele de nivel, și nici unde este capătul dunei. De vreo trei ori am închis mai repede gazul (accelerația) decât să ajung în vârful dunei și asta pentru că nu am văzut. Acolo am pierdut și timp și energie până am scos motocicleta și am mai urcat încă o dată. Mai am trei zile până la final și mă bucură că sunt încă în concurs“.

După incursiunea în nordul Arabiei Saudite, popasul în capitala Riyadh și explorarea unei părți din sudul țării, caravana Dakar-ului pornește mâine către nord-vest, urmând să ajungă pe 16 ianuarie în Yanbu. Sâmbătă, 17 ianuarie, se va concura în ultimii kilometri, finișul fiind pe malul Mării Roșii, pe plajă, așa cum se întâmpla la edițiile care se terminau în Dakar, capitala Senegalului.

Chiar dacă ne aflăm către finalul raliului, zilele nu devin mai ușoare. Etapele 11 și 12 sunt variate ca teren, având de la platouri rapide cu vegetație și multă piatră casantă, la fesh-fesh, ueduri, mult praf, piste nisipoase, și dune. Navigația este dificilă în ambele zile, mersul după cap compas fiind esențial în multe secțiuni. Iar în etapa 13, înainte să se ajungă pe coastă, se va rula într-o zonă montană aridă cu drumuri virajate cu multă piatră și nisip.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Lovitură neașteptată dată de SUA Republicii Moldova. Decizia luată la Washington este pe termen nelimitat
Lovitură neașteptată dată de SUA Republicii Moldova. Decizia luată la Washington este pe termen nelimitat
ULTIMELE STIRI
Ce face Novak Martinovic, fostul fundaș de la FCSB. Fanii campioanei îl apreciază și acum
Ce face Novak Martinovic, fostul fundaș de la FCSB. Fanii campioanei îl apreciază și acum
Weekend plin de meciuri LIVE pe VOYO și Sport.ro. Program complet, ore de start și competiții
Weekend plin de meciuri LIVE pe VOYO și Sport.ro. Program complet, ore de start și competiții
„Șocant!” Lamentabila Emma Răducanu, învinsă de numărul 204 WTA la Hobart, înainte de Australian Open 2026
„Șocant!” Lamentabila Emma Răducanu, învinsă de numărul 204 WTA la Hobart, înainte de Australian Open 2026
Gerard Pique a râs de Alvaro Arbeloa și de Real Madrid cu doar 4 cuvinte după umilința din Cupa Regelui
Gerard Pique a râs de Alvaro Arbeloa și de Real Madrid cu doar 4 cuvinte după umilința din Cupa Regelui
Cu titular de 43 de ani și cu om în minus din '15, Hearts mai câștigă un meci și se uită de sus la Rangers și Celtic!
Cu titular de 43 de ani și cu om în minus din '15, Hearts mai câștigă un meci și se uită de sus la Rangers și Celtic!
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
E OUT de la Tottenham și merge în Serie A: ”Mulțumesc conducerii că mi-a respectat dorința de a pleca!”

E OUT de la Tottenham și merge în Serie A: ”Mulțumesc conducerii că mi-a respectat dorința de a pleca!”

Contract până în 2030 pentru Radu Drăgușin

Contract până în 2030 pentru Radu Drăgușin

Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

Dennis Man, înlocuit după doar 29 de minute, deși a înscris din nou la PSV! Olandezii au dezvăluit motivul

Dennis Man, înlocuit după doar 29 de minute, deși a înscris din nou la PSV! Olandezii au dezvăluit motivul

Valeriu Iftime confirmă: jucătorul său s-a înțeles cu altă echipă din Superligă: ”Are fractură de stres”

Valeriu Iftime confirmă: jucătorul său s-a înțeles cu altă echipă din Superligă: ”Are fractură de stres”

Vinicius și Rodrygo și-au decis viitorul la Real Madrid după plecarea lui Xabi Alonso

Vinicius și Rodrygo și-au decis viitorul la Real Madrid după plecarea lui Xabi Alonso



Recomandarile redactiei
Ce face Novak Martinovic, fostul fundaș de la FCSB. Fanii campioanei îl apreciază și acum
Ce face Novak Martinovic, fostul fundaș de la FCSB. Fanii campioanei îl apreciază și acum
„Șocant!” Lamentabila Emma Răducanu, învinsă de numărul 204 WTA la Hobart, înainte de Australian Open 2026
„Șocant!” Lamentabila Emma Răducanu, învinsă de numărul 204 WTA la Hobart, înainte de Australian Open 2026
Ce surpriză! Unde e așteptat Nicolae Stanciu, după ce a refuzat Rapid
Ce surpriză! Unde e așteptat Nicolae Stanciu, după ce a refuzat Rapid
Gerard Pique a râs de Alvaro Arbeloa și de Real Madrid cu doar 4 cuvinte după umilința din Cupa Regelui
Gerard Pique a râs de Alvaro Arbeloa și de Real Madrid cu doar 4 cuvinte după umilința din Cupa Regelui
Inter, aproape să scape de starul pus de Chivu pe lista neagră. "Nu trebuie să mă justific"
Inter, aproape să scape de starul pus de Chivu pe lista neagră. "Nu trebuie să mă justific"
Alte subiecte de interes
Dacia a prezentat mașina cu care vrea să dea lovitura în cea mai dificilă cursă din lume, Raliul Dakar (P)
Dacia a prezentat mașina cu care vrea să dea lovitura în cea mai dificilă cursă din lume, Raliul Dakar (P)
Dacia a prezentat o nouă mașină care va participa la Raliul Dakar!
Dacia a prezentat o nouă mașină care va participa la Raliul Dakar!
Dakar 2026 | Emanuel Gyenes, locul 37 în etapa a zecea, la clasa moto
Dakar 2026 | Emanuel Gyenes, locul 37 în etapa a zecea, la clasa moto
A fost nebunie in ultima etapa din cea mai grea cursa moto din lume! Sud-africanul Young a devenit cel mai tanar castigator din istorie la Romaniacs!
A fost nebunie in ultima etapa din cea mai grea cursa moto din lume! Sud-africanul Young a devenit cel mai tanar castigator din istorie la Romaniacs!
Eroare sau ȘOCUL sfârșitului de an? Ce țară reprezintă acum campionul Emanuel Gyenes, conform site-ului Raliului Dakar
Eroare sau ȘOCUL sfârșitului de an? Ce țară reprezintă acum campionul Emanuel Gyenes, conform site-ului Raliului Dakar
Mani Gyenes, campionul din Raliul Dakar 2025, e invitatul lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro
Mani Gyenes, campionul din Raliul Dakar 2025, e invitatul lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro
CITESTE SI
Lovitură neașteptată dată de SUA Republicii Moldova. Decizia luată la Washington este pe termen nelimitat

stirileprotv Lovitură neașteptată dată de SUA Republicii Moldova. Decizia luată la Washington este pe termen nelimitat

Ema Uta, apariții incendiare în Bahamas, printre iguane și porci înotători: „Ești ireal de frumoasă"

protv Ema Uta, apariții incendiare în Bahamas, printre iguane și porci înotători: „Ești ireal de frumoasă"

Un nou val de ger în toată România. Meteorologii anunță temperaturi de până la -16 grade. Cod galben în patru județe

stirileprotv Un nou val de ger în toată România. Meteorologii anunță temperaturi de până la -16 grade. Cod galben în patru județe

„Adevăratul Cod al lui da Vinci”. Cercetătorii cred că au depistat ADN-ul lui Leonardo da Vinci într-un desen al acestuia

stirileprotv „Adevăratul Cod al lui da Vinci”. Cercetătorii cred că au depistat ADN-ul lui Leonardo da Vinci într-un desen al acestuia

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!