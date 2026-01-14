Dakar 2026 | Emanuel Gyenes, locul 37 în etapa a zecea, la clasa moto

La auto, s-a impus Mathieu Serradori (Century Racing)


dakar 2026Many Gyenes
Pilotul Emanuel Gyenes (Autonet Motorcycle Team) a ocupat locul 37 în etapa a zecea a Raliului Dakar, disputată miercuri, de la Bivouac Refuge la Bisha. Etapa a fost câştigată de francezul Adren van Beveren (Honda).

La general, Gyenes ocupă locul 26, în timp ce lider este americanul Ricky Brabec.

Mathieu Serradori (Century Racing), câştigător la auto

Francezl Mathieu Serradori (Century Racing) a câştigat etapa de miercuri la auto. Echipajele Dacia Sandriders Nasser Al-Attiyah/Fabian Lurquin (Qatar/Belgia), Sebastien Loeb/Edouard Boulanger (Franţa) şi Lucas Moraes/Dennis Zenz (Brazilia/Germania) s-au clasat pe lourile 2, 3 şi 4. Al-Attiyah este lider în clasamentul general.

Etapa a 11-a va avea loc joi, între Bisha şi Al Henakiyah.

  • Gyenes dakar 2025
Vremea se schimbă din nou. După câteva zile mai calde, gerul puternic și ninsorile revin în mai multe zone ale țării
Americanul Mitch Guthrie, învingător în etapa a cincea din Raliul Dakar 2026
A fost nebunie in ultima etapa din cea mai grea cursa moto din lume! Sud-africanul Young a devenit cel mai tanar castigator din istorie la Romaniacs!
Cum a fost primit in tara Gyenes, romanul-erou din Dakar
Răzvan Lucescu a calificat-o pe PAOK Salonic în semifinalele Cupei Greciei
Tottenham transferă de la o forță din La Liga: 40 de milioane de euro pentru un mijlocaș!
Mario Iorgulescu, dispărut în Italia! Gino Iorgulescu ar fi plecat de urgență din România
Dan Petrescu a dezvăluit surpriza pe care i-au pregătit-o englezii la Chelsea - Arsenal: ”M-am bucurat enorm! A fost cel mai bun meci al meu”
Verdict despre transferul lui Nicolae Stanciu la Rapid
Vor să-l deturneze din drumul spre FCSB! Oferta primită de Ofri Arad

E OUT de la Tottenham și merge în Serie A: ”Mulțumesc conducerii că mi-a respectat dorința de a pleca!”

Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

Se întoarce în Superliga! Triplul campion al României este așteptat la București

Gigi Becali a anunțat de ce a căzut transferul dorit de FCSB: ”O singură declarație! Atât am spus”

Alte două transferuri anunțate la FCSB: ”Nu jucători, fotbaliști!”

Răzvan Lucescu a calificat-o pe PAOK Salonic în semifinalele Cupei Greciei
Dan Petrescu a dezvăluit surpriza pe care i-au pregătit-o englezii la Chelsea - Arsenal: ”M-am bucurat enorm! A fost cel mai bun meci al meu”
Tottenham transferă de la o forță din La Liga: 40 de milioane de euro pentru un mijlocaș!
Verdict despre transferul lui Nicolae Stanciu la Rapid
E OUT de la Tottenham și merge în Serie A: ”Mulțumesc conducerii că mi-a respectat dorința de a pleca!”
Americanul Mitch Guthrie, învingător în etapa a cincea din Raliul Dakar 2026
A fost nebunie in ultima etapa din cea mai grea cursa moto din lume! Sud-africanul Young a devenit cel mai tanar castigator din istorie la Romaniacs!
Cum a fost primit in tara Gyenes, romanul-erou din Dakar
Mark Rutte, declarație surprinzătoare despre Nicolae Ceaușescu: „Am crezut că va conduce România pentru totdeauna”

Ema Uta, apariții incendiare în Bahamas, printre iguane și porci înotători: „Ești ireal de frumoasă"

Prima ediție a emisiunii lui Cătălin Măruță, din 2007, de la PRO TV. Cum arăta „Happy Hour” la debut. Imagini de arhivă

„Adevăratul Cod al lui da Vinci”. Cercetătorii cred că au depistat ADN-ul lui Leonardo da Vinci într-un desen al acestuia

