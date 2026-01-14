Dakar 2026 | Emanuel Gyenes, locul 37 în etapa a zecea, la clasa moto

Pilotul Emanuel Gyenes (Autonet Motorcycle Team) a ocupat locul 37 în etapa a zecea a Raliului Dakar, disputată miercuri, de la Bivouac Refuge la Bisha. Etapa a fost câştigată de francezul Adren van Beveren (Honda).

La general, Gyenes ocupă locul 26, în timp ce lider este americanul Ricky Brabec.

Mathieu Serradori (Century Racing), câştigător la auto

Francezl Mathieu Serradori (Century Racing) a câştigat etapa de miercuri la auto. Echipajele Dacia Sandriders Nasser Al-Attiyah/Fabian Lurquin (Qatar/Belgia), Sebastien Loeb/Edouard Boulanger (Franţa) şi Lucas Moraes/Dennis Zenz (Brazilia/Germania) s-au clasat pe lourile 2, 3 şi 4. Al-Attiyah este lider în clasamentul general.

Etapa a 11-a va avea loc joi, între Bisha şi Al Henakiyah.

