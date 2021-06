"Mi-a placut sa lupt pentru tara mea!". Alina Dumitru, dezvaluiri inedite despre ofertele pe care le-a primit pentru a pleca din Romania 

Alina Dumitru a fost invitata Geaninei Ilies pentru un interviu din seria "Hai sa fim Super!".

Campioana olimpica la judo, Alina Dumitru a marturisit in cadrul discutiei pe care a avut cu Geanina Ilies ca au exista oferte pentru a pleca din tara si a concura pentru o alta natiune, insa a refuzat acest lucru, explicand ca nu poate sta departe de Romania.

"In sport trebuie sa stii sa pierzi ca sa ajungi un mare campion. Au fost si momente in care am vrut sa renunt la judo, am mai avut discutii cu antrenorii, eu nu am acceptat sa se comporte intr-un anumit fel", a marturisit sportiva.

"Am refuzat pentru ca intotdeauna mi-a placut sa raman acasa, sa nu plec, sa ma lupt pentru tara mea, aici unde m-am nascut si unde am crescut", a adaugat aceasta.

