"Zidane va avea 500 de milioane de cheltuit in vara!" Real Madrid se pregateste de o vara fara precedent! Hazard e primul, se pregateste Neymar

Real Madrid este gata sa faca investitii cum nu au mai avut loc in fotbal.

Aflata pe profit in ceea ce priveste transferurile in ultimii ani, Real Madrid este gata sa bata toate recordurile in vara. Marca anunta ca primul transfer va fi al lui Eden Hazard, mutarea urmand sa fie anuntata in cateva zile! Insa Zinedine Zidane nu se va opri aici, avand un buget urias! Iar transferul lui Hazard nu este inclus in acest calcul deoarece venirea belgianului va fi "acoperita" din punct de vedere financiar de plecarea lui Bale.

"Mi-au spus ca Real Madrid va avea 500 de milioane de cheltuit pe jucatori. Am fost in Barcelona si cineva de la Real chiar mi-a spus asta" a fost anuntul facut de Fabio Capello pentru Sky Italia. Suma anuntata de fostul antrenor de la Real ar eclipsa si nebunia de la PSG din urma cu 2 ani cand au fost adusi Neymar si Kylian Mbappe.

Real Madrid si-a asigurat deja serviciile pentru sezonul viitor ale lui Rodrygo de la Santos si Eder Militao de la Porto. Urmatoarea tinta este Luka Jovic de la Eintracht Frankfurt. Insa marea lovitura ramane Neymar! Starul celor de la PSG isi doreste sa revina in Spania, insa cei de la Real nu mai simt ca acest transfer este o necesitate. Insa, scriu spanioli, daca circumstantele vor fi favorabile si Neymar ar putea fi adus fara vreun efort considerabil, brazilianul va ajunge inca din aceasta vara pe Bernabeu.