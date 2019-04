Moment DE NEUITAT pentru un roman in Europa League! Pustiul dorit de Real Madrid debuteaza la echipa mare in aceasta seara

Pustiul Andrei Florin Ratiu este titular pentru Villarreal in partida cu Valencia din UEFA Europa League!

La doar 20 de ani, mijlocasul roman Andrei Ratiu este titular in Europa League! Este meciul de debut al lui Ratiu pentru prima echipa a lui Villarreal, el fiind rezerva in campionat in urma cu cateva etape la partida cu Celta Vigo.

Ratiu este deja un nume cunoscut in Spania. Crescut la Andorra de Teruel, el a fost remarcat cand era inca un copil de Villarreal si a fost adus. El a jucat 26 de partide pentru echipa ssecunda a lui Villarreal in acest sezon, reusind un gol.

Spaniolii de la Marca anuntau in iarna ca Real Madrid vrea sa-l transfere pe Andrei Ratiu pentru echipa secunda si, pe viitor, chiar si pentru echipa mare! Ratiu are sanse mari sa prinda lotul Romaniei la Euro 2019 din Italia si San Marino cu nationala de tineret a lui Mirel Radoi, fiind in vederile selectionerului.

Ratiu va juca din primul minut in partida retur dintre Valencia si Villarreal. In tur, Valencia a castigat in deplasare cu 3-1.

VEZI SI:



**Ramona Paun si Mihai Mironica, intamplare amuzanta: "In primul live mi-a zis: Buna seara, Gheorghe!" :)



Aboneaza-te AICI la canalul nostru de YouTube