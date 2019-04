Cei CINCI care deschid "lista neagra" a lui Zinedine Zidane! Ei pleaca sigur la vara: primele nume care nu se vor mai auzi la Real Madrid sezonul viitor

Zinedine Zidane a oferit indicii in ceea ce priveste jucatorii de care Real Madrid se va desparti la vara.

Zinedine Zidane nu a facut inca publica "lista neagra" de la Real Madrid, pe care a inaintat-o deja oficialilor clubului, insa incepe sa dea semne in ceea ce priveste numele jucatorilor de care vrea sa se desparta.

Chiar daca a ales deja jucatorii pe care nu-i mai vrea in echipa sezonului urmator, Zidane evita sa dea nume, explicand ca aceste anunturi se fac la finalul sezonului si ca fiecare jucator merita respect.

Cu toate astea, antrenorul francez a inceput sa ofere cateva indicii in ceea ce-i priveste pe fotbalistii care nu vor mai face parte din planurile sale in sezonul viitor. Printre jucatorii identificati de Marca se numara Bale, Mariano, Ceballos, Marcos Llorente si Brahim Diaz.

Gareth Bale pare sa ocupe primul loc pe lista neagra a tehnicianului francez. Agentii acestuia au avut deja o intalnire cu managerul general al celor de la Real Madrid, Jose Angel Sanchez, si ar fi fost informati ca galezul nu mai face parte din planurile lui Zidane. Antrenorul nu ascunde acest lucru, avand in vedere ca in ultima partida a Realului din La Liga, Bale a jucat doar 9 minute.

Mariano s-a intors la Real vara trecuta, dupa ce spaniolii l-au transferat de la Lyon in schimbul sumei de 24 de milioane de euro. De la revenirea lui Zidane, acesta a adunat numai 30 de minute de joc in cinci meciuri, nu a fost in lot pentru partidele cu Eibar sau Leganes, iar cei de la Real Madrid cauta un alt atacant.

Ceballos nu este printre preferatii lui Zidane. Antrenorul a facut clar acest lucru inca din timpul primului sau mandat la Real. Jucatorul are deja trei partide consecutive in care nu a jucat nici macar un minut. De la revenirea lui Zidane, el a jucat doar 27 de minute cu Celta Vigo si 90 de minute Huesca.

Marcos Llorente este un alt jucator care s-a bucurat de foarte putine minute de joc de la revenirea lui Zidane. El a jucat doar 79 de minute cu Huesca. Problemele fizice l-au scos din lot pentru meciurile cu Valencia si Eibar, iar Zidane nu l-a luat in calcul nici pentru meciul cu Leganes. Llorente este singurul jucator despre soarta caruia Zidane a vorbit public: "Il cunosc de mult timp, are nevoie sa joace, plecarea va fi un lucru bun pentru el", a spus tehnicianul francez.

Brahim Diaz a ajuns in iarna la Madrid, fiind transferat de la Manchester City si va fi imprumutat sezonul viitor pentru a acumula minute de joc si experienta. De la revenirea lui Zidane, Diaz a jucat doar 65 de minute (64 cu Huesca si 1 cu Eibar).

