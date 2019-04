Luka Jovic a semnat oficial contractul! Ce se intampla cu jucatorul dorit de Real, Barca si Bayern

Jucatorul a semnat un contract pana in 2023!

Unul dintre cei mai curtati atacanti din lume la ora actuala, Luka Jovic, a semnat cu Eintracht Frankfurt! Clubul german a activat clauza de cumparare definitiva, cumparandu-l cu 8 milioane de euro de la Benfica, clubul care il imprumutase pentru un sezon in Germania.

Cei de la Eintracht se pregatesc sa dea astfel o lovitura uriasa - cer minim 60 de milioane de euro pentru jucatorul aflat pe lista unor colosi precum Real Madrid, FC Barcelona si Bayern Munchen! Nu toti banii vor ajunge la Eintracht - Benfica a pastrat 30% dintr-un viitor transfer al atacantului de 21 de ani.

Conform celor de la Marca, Real Madrid este acum in pole position, Barcelona nefiind incantata de o posibila licitatie pentru atacantul sarb. Interes pentru Jovic exista si din Italia, si din Anglia, insa Real si Bayern sunt favorite in acest moment.

Anuntul transferului vine cu o zi inainte de returul dintre Eintracht si Benfica din sferturile Europa League. Portughezii au castigat in tur cu 4-2.

He's staying! ????????????

Eintracht Frankfurt have signed Luka #Jovic on a contract until 2️⃣0️⃣2️⃣3️⃣ ✍️ pic.twitter.com/qD2KCnedZs