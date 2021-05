Zidane, out de la Real la finalul sezonului! Presa din Madrid a facut anuntul: care este motivul deciziei sale

Zinedine Zidane (48 ani) ar putea sa o paraseasca pe Real Madrid.

Antrenorul francez a luat deja o decizie in ceea ce priveste viitorul sau, anunta Telemadrid, citat de Mundo Deportivo. Zidane nu vrea sa mai ramana la clubul din capitala pentru inca un sezon, desi contractul sau expira anul viitor.

Conform sursei citate, antrenorul se gandea deja de ceva timp la viitorul sau, iar in final a ajuns la concluzia ca isi doreste sa plece odata cu incheierea sezonului. Unul dintre motive ar fi epuizarea, nu doar fizica, ci si psihica. Decizia sa nu are legatura cu eliminarea din Champions League in fata lui Chelsea.

Zidane a cucerit 11 trofeuri alaturi de Real Madrid, iar in acest sezon are sanse sa castige inca un titlu, daca Atletico Madrid se incurca in campionat. Realul este la doua puncte distanta de liderul Atletico, cu doua etape inainte de finalul sezonului.