Scandal la Real Madrid inaintea meciului cu Granada! Marcelo, scos din echipa dupa un conflict cu Zidane

Marcelo, scos de Zidane din echipa dupa ce a scriticat tactica francezului.

E tensiune mare in Spania, acolo unde castigatoarea titlului se va decide in ultima etapa.

Presiunea se simte si in vestiarul lui Real Madrid. Galacticii sunt obligati sa se impuna in aceasta seara in fata Granadei, daca vor sa pastreze sanse reale la castigarea tiltului in acest sezon.

Jurnalistii de la Goal scriu ca Marcelo a fost exclus din lot pentru meciul cu Granda, dupa un clinci verbal pe care l-a avut cu Zidane pe marginea tacticilor alese de antrenorul francez in ultima vreme.

Marcelo i-ar fi reprosat francezului tactica „defensiva” pe care Realul a practicat-o in ultimele saptamani. Madrilenii au jucat cu cinci oameni in defensiva in ambele manse ale intalnirii cu Chealsea din semifinalele Champions League.

Marcelo a jucat 527 de jocuri pentru "Los Blancos", castigand cinci titluri LaLiga si patru trofee ale Ligii Campionilor.