Real Madrid i-a gasit inlocuitor lui Zidane! Cine sunt antrenorii care pot veni pe Santiago Bernabeu

Zinedine Zidane poate pleca in aceasta vara la Juventus.

Real Madrid a avut un sezon plin de ghinioane, madrilenii s-au confruntat cu peste 60 de accidentari in acest sezon, iar fanii mai pot primi o lovitura zdravana la finalul acestui sezon.

Zinedine Zidane este dorit de Andrea Agnelli la Juventus pentru a prelua banca tehnica a "Batranei Doamne", iar conducerea din Madrid s-a gandit deja cu cine sa il inlocuiasca pe managerul care le-a adus 3 trofee Champions League.

Potrivit Marca, Real Madrid are trei optiuni pentru a-l inlocui pe Zinedine Zidane: Joachim Low, Massimiliano Allegri si Raul se afla pe lista lui Florentino Perez.

Momentan, Raul este antrenorul echipei secunde a lui Real Madrid si este pe punctul sa promoveze in a doua liga spaniola. De asemenea, spaniolii spun ca Raul ar putea fi ofertat de Eintracht Frankfurt in sezonul ce urmeaza, iar decizia fostului atacant spaniol depinde in mare masura de ceea ce va hotari Zinedine Zidane, daca va ramane sau nu la Real.

Joachim Low a anuntat ca va pleca de la nationala Germaniei la finalul Campionatului European din aceasta vara si va fi liber de a prelua oricare alta echipa, doar ca fostul selectioner nu are prea mare experienta in conducerea echipelor de club.

Massimiliano Allegri a antrenat-o ultima oara pe Juventus pana in vara anului 2018, iar de atunci italianul este liber de contract.