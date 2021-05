Zidane, scos din sarite de arbitru! Acuze dure dupa egalul care o tine pe Real pe locul 2

Real Madrid a remizat cu Sevilla, 2-2, si ramane in spatele liderului Atletico.

Cu 3 etape inainte de finalul sezonului, echipa pregatita de Zinedine Zidane putea trece pe primul loc, in cazul unei victorii in fata Sevilliei. Insa, din pacate pentru echipa "blanco", acestia nu au putut sa invinga, ba chiar au fost aproape de infrangere, reusind egalarea in minutul 90+4.

Totusi, antrenorul "galacticilor" nu s-a putut abtine dupa meci si i-a atacat pe arbitrii, lucru neobisnuit pentru fostul mare jucator francez. "A fost un hent al lui Militao, dar a existat unul si la Sevilla. Nu m-a convins arbitrul. Eu nu vorbesc niciodata despre arbitraj, dar sunt foarte nervos.

Asta este, acum nu se mai poate schimba nimic. Ei au tinut sa-mi explice mie regula hentului la penalty-uri, asta ma deranjeaza. Nu am vrut sa intru in asa ceva, dar in meciul asta am vazut un hent al jucatorului de la Madrid si un altul din partea jucatorului de la Sevilla si arbitru a fluierat pe cel al Madridului. Asta este realitatea. Nu mai vreau sa vorbesc despre arbitri, s-a terminat", a declarat Zinedine Zidane, potrivit Mundodeportivo.